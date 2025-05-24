Galatasaray, Şampiyon Geldiği Göztepe Deplasmanında da Kazandı: 0-2

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un Kayserispor maçına göre yaptığı 10 değişiklikle sahaya çıktı. Muslera, Sara, Osimhen gibi isimler kadroya alınmazken, Eren Elmalı ve Lemina gibi oyuncular yedek başladı. Göztepe ise kaleci değişikliğiyle sahaya çıkarken, taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Mücadele, iki sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki 62. buluşması oldu ve Galatasaray son altı maçta Göztepe’yi yenmişti. Maç öncesinde Göztepe Basketbol Takımı taraftarı selamlarken, Galatasaraylı oyuncular 'Şampiyon 2024-2025' yazılı tişörtlerle ısındı.