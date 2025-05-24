Galatasaray, Şampiyon Geldiği Göztepe Deplasmanında da Kazandı: 0-2
Galatasaray şampiyonluğu garantileyerek çıktığı maçta Göztepe'ye konuk oldu. Kapalı gişe oynanan maçta Galatasaray tahminleri yanılttı ve hata yapmadan kazandı. Kaan Ayhan'ın frikik golü büyük beğeni topladı. Son dakikalardaki Morata golü de galibiyeti tescilledi.
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Göztepe evinde ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı ağırladı.
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Pozisyonlar vardı, tempo düşüktü.
3 puanlık şık gol...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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