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Galatasaray, Şampiyon Geldiği Göztepe Deplasmanında da Kazandı: 0-2

Galatasaray, Şampiyon Geldiği Göztepe Deplasmanında da Kazandı: 0-2

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 20:58

Galatasaray şampiyonluğu garantileyerek çıktığı maçta Göztepe'ye konuk oldu. Kapalı gişe oynanan maçta Galatasaray tahminleri yanılttı ve hata yapmadan kazandı. Kaan Ayhan'ın frikik golü büyük beğeni topladı. Son dakikalardaki Morata golü de galibiyeti tescilledi.

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Göztepe evinde ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı ağırladı.

Göztepe evinde ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı ağırladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un Kayserispor maçına göre yaptığı 10 değişiklikle sahaya çıktı. Muslera, Sara, Osimhen gibi isimler kadroya alınmazken, Eren Elmalı ve Lemina gibi oyuncular yedek başladı. Göztepe ise kaleci değişikliğiyle sahaya çıkarken, taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Mücadele, iki sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki 62. buluşması oldu ve Galatasaray son altı maçta Göztepe’yi yenmişti. Maç öncesinde Göztepe Basketbol Takımı taraftarı selamlarken, Galatasaraylı oyuncular 'Şampiyon 2024-2025' yazılı tişörtlerle ısındı.

Pozisyonlar vardı, tempo düşüktü.

Pozisyonlar vardı, tempo düşüktü.

İki takım da pozisyonlar buldu ancak prestij halini alan maçta tempo bir türlü yükselmek bilmedi. İki takım da karşılıklı ataklarla birbirini tarttı ancak beklenen gol ilk devre gelmedi.

3 puanlık şık gol...

3 puanlık şık gol...

Galatasaray üç puana Kaan Ayhan'ın uzak mesafeden attığı şık frikik golüyle ulaştı. Kaan Ayhan'ın golü takım arkadaşlarını ekstra sevindirirken Kaan'ın maç içinde kaptanlık bandını aldığı Mertens ise oyuncuyu özel olarak tebrik etti.

Maçın skorunu ise Alvaro Morata belirledi. Morata 90+1'de skoru 2-0 yaptı. 

Galatasaray bu skorla puanını 92 yaptı. Göztepe ise üst üste üçüncü maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Zübeyir AL

Ölümüz dirimiz…

futboltopu20

😝😄😀😁😃😛😆🤣😂😝😝

Chad

Nothing is a coincidence!!!