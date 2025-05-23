İtalya'da Nefes Nefese Geçen Şampiyonluk Yarışı Napoli'nin Oldu
İtalya Serie A'da Napoli ve Inter, sezon boyunca şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Her iki takım da uzun süre zirvede kalmayı başardı. Inter, güçlü kadrosuyla rakiplerine üstünlük sağladı. Napoli ise hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Bu rekabet, sezonun son haftalarına kadar heyecanı sürdürdü.
Şampiyonu ise son hafta maçları belirledi.
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İtalya son zamanların en rekabetçi sezonunu yaşadı.
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Şampiyon son hafta belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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