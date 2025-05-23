İtalya'da Nefes Nefese Geçen Şampiyonluk Yarışı Napoli'nin Oldu

İtalya Serie A'da Napoli ve Inter, sezon boyunca şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Her iki takım da uzun süre zirvede kalmayı başardı. Inter, güçlü kadrosuyla rakiplerine üstünlük sağladı. Napoli ise hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Bu rekabet, sezonun son haftalarına kadar heyecanı sürdürdü.

Şampiyonu ise son hafta maçları belirledi.