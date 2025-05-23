onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İtalya'da Nefes Nefese Geçen Şampiyonluk Yarışı Napoli'nin Oldu

İtalya'da Nefes Nefese Geçen Şampiyonluk Yarışı Napoli'nin Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 23:50

İtalya Serie A'da Napoli ve Inter, sezon boyunca şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Her iki takım da uzun süre zirvede kalmayı başardı. Inter, güçlü kadrosuyla rakiplerine üstünlük sağladı. Napoli ise hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Bu rekabet, sezonun son haftalarına kadar heyecanı sürdürdü.

Şampiyonu ise son hafta maçları belirledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalya son zamanların en rekabetçi sezonunu yaşadı.

İtalya son zamanların en rekabetçi sezonunu yaşadı.

Napoli ve Inter son haftalara kafa kafaya girdi. Bir önceki haftaya Napoli 78 puanla, Inter 77 puanla ilk ikide girdi. 

Napoli deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluğu riske attı. Ancak Inter de evinde Lazio ile çekişmeli geçen maçta 2-2 berabere kalarak büyük bir fırsat tepti.

Şampiyon son hafta belli oldu.

Şampiyon son hafta belli oldu.

Son hafta maçlarında Inter, Como deplasmanına çıktı. Napoli ise evinde Cagliari'yi ağırladı. 

İki takım da gergin çıktıkları maçlarda sonuçları kendi lehlerine çevirmeyi başardı. 

Inter, Como deplasmanından 2-0 üstünlükle dönerken Napoli de evinde 2-0 kazandı. 

Bu sonuçla Inter 81 puanda kaldı, Napoli ise puanını 82'ye çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.

Conte, McTominay ve Lukaku iş birliği...

Conte, McTominay ve Lukaku iş birliği...

Antonio Conte liderliğinde yarışı bir an olsun bırakmayan Napoli, Manchester Untied'ın istenmeyen adamı Scott McTominay ve Romelu Lukaku'nun oyun gücüyle ipi göğüslemeyi başardı. 

Final haftasında gol atan ikili sezon boyu kritik gollere ve asistlere imza atarak Napoli'nin kaderini belirlemeyi başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın