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Yunanistan Basınından Mağlubiyetin Faturası Ergin Ataman'a Kesildi

Yunanistan Basınından Mağlubiyetin Faturası Ergin Ataman'a Kesildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 18:16

Panathinaikos, Final Four'da Fenerbahçe'ye elenerek şampiyonluk şansını kaybetti. Yenilginin ardından teknik direktör Ergin Ataman’a yönelik eleştiriler yoğunlaştı. Mağlubiyetin sorumluluğu büyük ölçüde Ataman’a yüklendi. Taraftarlar ve Yunan basını, özellikle maç içi tercihlerini sert şekilde eleştirdi.

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Final Four'da final maçı için Fenerbahçe ve Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Final Four'da final maçı için Fenerbahçe ve Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Mücadele boyunca iki takım da büyük bir direnç ortaya koyarken, Fenerbahçe özellikle dış atışlardaki isabet oranıyla öne çıktı. Kritik anlarda devreye giren Errick McCollum’un üçlükleri ve savunmadaki direnç, sarı-lacivertlilere 82-76’lık galibiyeti ve final yolunu getirdi.

Yunanistan basınının hedefinde Ergin Ataman var.

Yunanistan basınının hedefinde Ergin Ataman var.

Spor Time’da yer alan haberde, Final Four maçında yalnızca 15 dakika süre alabilen Panathinaikos kaptanı Kostas Sloukas’ın sınırlı forma şansı eleştirildi. “Ataman’ın onu bu kadar kısa süre sahada tutması inanılmaz” başlığıyla yayınlanan haberde, Türk başantrenör Ergin Ataman’ın oyuncu tercihleri sorgulandı. Haberde ayrıca, Panathinaikos’un kaptanının bu denli kritik bir maçta bu kadar az süre almasının 'benzeri görülmemiş bir durum' olduğu vurgulandı.

"Yunan Finali beklerken Yunan Trajedisi"

"Yunan Finali beklerken Yunan Trajedisi"

Sport FM, iki Yunan temsilcisinin Final Four'da elenmesine dikkat çekerek 'Yunanistan finali yerine Yunan trajedisi!' başlığını attı. Haberin detayında, beklenen Olympiakos-Panathinaikos finalinin gerçekleşmemesi eleştirilirken, her iki takımın da rakipleri Monaco ve Fenerbahçe karşısında baskıya dayanamayarak rahat şekilde mağlup olduğu belirtildi. Yorumda, Yunan ekiplerinin beklentilerin çok altında kaldığı vurgulandı.

Geçen yılki başarıyı hatırlattılar.

Geçen yılki başarıyı hatırlattılar.

Efsyn, geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Panathinaikos’un Fenerbahçe’ye elenmesini “Tacını teslim etti” başlığıyla duyurdu. Haberde, Panathinaikos’un unvanını koruyamadığına dikkat çekilerek, “Yeşiller, geçen yılki şampiyonluğunu sürdüremedi ve Türk ekibine 82-76 mağlup olarak tacını kaybetti” ifadesi kullanıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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