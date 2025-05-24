Yunanistan Basınından Mağlubiyetin Faturası Ergin Ataman'a Kesildi

Spor Time’da yer alan haberde, Final Four maçında yalnızca 15 dakika süre alabilen Panathinaikos kaptanı Kostas Sloukas’ın sınırlı forma şansı eleştirildi. “Ataman’ın onu bu kadar kısa süre sahada tutması inanılmaz” başlığıyla yayınlanan haberde, Türk başantrenör Ergin Ataman’ın oyuncu tercihleri sorgulandı. Haberde ayrıca, Panathinaikos’un kaptanının bu denli kritik bir maçta bu kadar az süre almasının 'benzeri görülmemiş bir durum' olduğu vurgulandı.