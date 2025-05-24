Yunanistan Basınından Mağlubiyetin Faturası Ergin Ataman'a Kesildi
Panathinaikos, Final Four'da Fenerbahçe'ye elenerek şampiyonluk şansını kaybetti. Yenilginin ardından teknik direktör Ergin Ataman’a yönelik eleştiriler yoğunlaştı. Mağlubiyetin sorumluluğu büyük ölçüde Ataman’a yüklendi. Taraftarlar ve Yunan basını, özellikle maç içi tercihlerini sert şekilde eleştirdi.
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Final Four'da final maçı için Fenerbahçe ve Panathinaikos karşı karşıya geldi.
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Yunanistan basınının hedefinde Ergin Ataman var.
"Yunan Finali beklerken Yunan Trajedisi"
Geçen yılki başarıyı hatırlattılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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