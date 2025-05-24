İstanbul'da 10 Yaşında Bir Çocuk Vapurdan Düştü: Sahil Güvenlik Ekipleri Müdahale Ederek Çocuğu Kurtardı

Çocuklarınızın güvenliği için bu tür yerlerde daha uyanık ve tetikte olmanız büyük önem taşır. Yaşanan bu olayda pek çok kişi çevredekilerin duyarsızlığına, vapurlardaki güvenlik eksikliğine ve ebeveynlerin dikkatsizliğine dikkat çekti. Küçük kızın o anları, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.