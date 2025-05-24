İstanbul'da 10 Yaşında Bir Çocuk Vapurdan Düştü: Sahil Güvenlik Ekipleri Müdahale Ederek Çocuğu Kurtardı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir vapur seferi sırasında, 10 yaşındaki bir kız çocuğu denize düştü. Sahil Güvenlik ekipleri ve iş adamı Sebahattin Seven'in özel teknesinin kaptanı, denize atlayarak çocuğa müdahale etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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Toplu taşıma araçları ve kalabalık mekanlar, ebeveynlerin ekstra dikkat göstermesi gereken alanlardır.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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