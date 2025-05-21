Esenyurt'ta Bir Servisin Dikkatsizce İndirdiği Öğrenci Polis Aracının Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Esenyurt'ta, öğrenci taşıyan bir servis aracı, dikkatsizlik sonucu öğrencisini araçtan tehlikeli bir biçimde indirdi. Küçük öğrenci, aracın altında kalma tehlikesiyle burun buruna geldi. Çocuğun altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu araç polis aracı çıktı.
Polis ile servis şoförü arasında gergin anlar yaşandı. Servis şoförü polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.
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Çocuklar bazen fazla hareketli ve dikkatsiz olabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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