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Esenyurt'ta Bir Servisin Dikkatsizce İndirdiği Öğrenci Polis Aracının Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Esenyurt'ta Bir Servisin Dikkatsizce İndirdiği Öğrenci Polis Aracının Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.05.2025 - 19:44 Son Güncelleme: 21.05.2025 - 20:42

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Esenyurt'ta, öğrenci taşıyan bir servis aracı, dikkatsizlik sonucu öğrencisini araçtan tehlikeli bir biçimde indirdi. Küçük öğrenci, aracın altında kalma tehlikesiyle burun buruna geldi. Çocuğun altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu araç polis aracı çıktı. 

Polis ile servis şoförü arasında gergin anlar yaşandı. Servis şoförü polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

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Çocuklar bazen fazla hareketli ve dikkatsiz olabiliyor.

Çocuklar bazen fazla hareketli ve dikkatsiz olabiliyor.

Bu durum, özellikle servis şoförleri ve görevlileri gibi çocukların güvenliğinden sorumlu kişiler için ekstra dikkat ve özen gerektiriyor. Çocukların bu halleri, onların gelişim sürecinin bir parçasıdır ve bu sürecin kontrol altında tutulması, yetişkinlerin sorumluluğundadır. Bu nedenle, servis şoförleri ve görevlileri gibi çocuklarla sürekli etkileşim halinde olan kişilerin, çocukların güvenliğini sağlamak adına daha dikkatli ve özenli olmaları gerekmekir. Bu, hem çocukların güvenliğini korumak, hem de onların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmelerini sağlamak adına büyük önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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