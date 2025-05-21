Dilan Polat Paylaşım Yapmaya Devam Etti: Başları Beladan Kurtulmayan Polat Ailesi Şimdi de Kaza Yaptı

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları ile bir süre cezaevinde kalmış, ardından serbest bırakılmışlardı. Tüm ülkenin konuştuğu bu süreçte, bir süredir sessizlik hakim. Dilan ve Engin Polat cephesinde sular tam duruldu derken bambaşka bir haber geliyor. İkili şimdi de Mardin'e gittikleri sırada trafik kazası geçirdi. Dilan Polat o anları anbean kaydedip sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Kazada hiçkimse zarar görmedi.
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Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına sebep, büyük ölçüde Dilan Polat'ın paylaşımları olmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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