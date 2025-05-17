Bir İçerik Üreticisi Belçika'da 67 Yaşındaki Bir Emeklinin Evini Ziyaret Etti

Ülkemizdeki emekli maaşları, maalesef ki açlık sınırının altında seyrediyor. Bu durum, emeklilerimizin yaşam standartlarını ciddi anlamda etkileyerek, onları zorlu bir hayat mücadelesinin içine sürüklüyor. Emeklilerimizin hak ettiği yaşam standardını sağlamak adına, emekli maaşlarının düzenlenmesi gerektiği bir gerçektir. Peki yurt dışında durum nasıl?

İçerik üreticisi Burak Atalayın Belçika'da bir emeklinin evini ziyaret etti. 67 yaşındaki adamın yaşadığı hayat izleyenlerin ağzını açık bıraktı.