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Bir İçerik Üreticisi Belçika'da 67 Yaşındaki Bir Emeklinin Evini Ziyaret Etti

Bir İçerik Üreticisi Belçika'da 67 Yaşındaki Bir Emeklinin Evini Ziyaret Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.05.2025 - 16:31 Son Güncelleme: 17.05.2025 - 16:32

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Ülkemizdeki emekli maaşları, maalesef ki açlık sınırının altında seyrediyor. Bu durum, emeklilerimizin yaşam standartlarını ciddi anlamda etkileyerek, onları zorlu bir hayat mücadelesinin içine sürüklüyor. Emeklilerimizin hak ettiği yaşam standardını sağlamak adına, emekli maaşlarının düzenlenmesi gerektiği bir gerçektir. Peki yurt dışında durum nasıl?

İçerik üreticisi Burak Atalayın Belçika'da bir emeklinin evini ziyaret etti. 67 yaşındaki adamın yaşadığı hayat izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/burakatalayin
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67 yaşındaki adam 43 yıldır aynı evde yaşadığını söyledi.

67 yaşındaki adam 43 yıldır aynı evde yaşadığını söyledi.

Evinde sauna, jakuzi gibi çeşitli imkanları olan Belçikalı yıl içinde 7 kere tatile çıktığını söyledi. 'Mutlu musun?' sorusuna ise 'Tabii ki çok mutluyum' yanıtını verdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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