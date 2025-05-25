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Polislere Soruşturma Açıldı: İsrail Büyükelçiliği Önünündeki Eyleme Müdahale Etmişlerdi

Polislere Soruşturma Açıldı: İsrail Büyükelçiliği Önünündeki Eyleme Müdahale Etmişlerdi

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 09:53

Ankara’da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde bir grup vatandaş İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliama tepki göstermek için eylem düzenlemişti.

Eylemcilere polisin müdahalesine başta Yeni Şafak olmak üzere hükümete yakın medya kuruluşları tepki göstermişti. Polisler hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

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İsrail tüm dünyadan yükselen tepkilere rağmen Gazze’de katliam yapmaya devam ediyor.

İsrail tüm dünyadan yükselen tepkilere rağmen Gazze’de katliam yapmaya devam ediyor.

Binlerce insanı öldüren İsrail, Gazze’ye yardım ulaşmasını da engelleyerek milyonlarca insanı açlık ve susuzluğa mahkum etmiş durumda.

Son olarak Gazze’de 4 yaşındaki bir çocuğun açlık sebebiyle hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail eylemine polisten sert müdahale.

İsrail eylemine polisten sert müdahale.

İsrail’in katliamına tepki göstermek için Ankara’da bir araya gelen gruba polis ekipleri müdahale etti. Eylemcileri olay yerinden uzaklaştırmak için sürekleyen polisler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tepki çeken polis müdahalesi 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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kenan öz

Yalan haber.

ceren hanım

polis buyukelciligi koru.akla gorevli.yani orda gorevini yaptigi icin sorusturma acilmis,ama seyirci kalip gorevini yapmasaydi da sorusturma acilacakti. bu a... Devamını Gör

futboltopu20

👍👍👏👏