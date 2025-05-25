Polislere Soruşturma Açıldı: İsrail Büyükelçiliği Önünündeki Eyleme Müdahale Etmişlerdi
Ankara’da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde bir grup vatandaş İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliama tepki göstermek için eylem düzenlemişti.
Eylemcilere polisin müdahalesine başta Yeni Şafak olmak üzere hükümete yakın medya kuruluşları tepki göstermişti. Polisler hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.
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İsrail tüm dünyadan yükselen tepkilere rağmen Gazze’de katliam yapmaya devam ediyor.
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İsrail eylemine polisten sert müdahale.
Tepki çeken polis müdahalesi 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yalan haber.
polis buyukelciligi koru.akla gorevli.yani orda gorevini yaptigi icin sorusturma acilmis,ama seyirci kalip gorevini yapmasaydi da sorusturma acilacakti. bu a... Devamını Gör
👍👍👏👏