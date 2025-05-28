CHP’nin Boykot Listesinde Olan Skoda’nın CEO’su Boykot Çağrılarına İsyan Etti

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Ahmet Yüce, Skoda'nın Türkiye CEO'su. 30 yıldır Doğuş Grubu ile ortak olan Yüce, CHP lideri Özgür Özel’in Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Grubu’na haksızlık yaptığını dile getiriyor.

“Doğuş Grubu’nun görülmeyen görülmek istenmeyen yanları bilinsin” diyen Yüce, şunları dedi:

“Çalışanlarımıza verdiğimiz ikramiyelerin hepsini ben tek başıma vermiyorum. Bu ikramiyenin yarısını da ortağımız Ferit Şahenk ve Doğuş Grubu veriyor. Bunları neden söylüyorum. Eleştirilen ve hedef haline getirilen Doğuş Grubu’nun görülmeyen görülmek istenmeyen bu yanları da bilinsin. Boykot çağrıları yaptıkları Doğuş grubunun deprem bölgesine sessizce yaptığı milyonlarca dolarlık yardımları ben biliyorum. Türkiye’nin en güzide şirketlerini, değerlerini böylesine kolay harcamamak gerek.”

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