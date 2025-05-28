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CHP’nin Boykot Listesinde Olan Skoda’nın CEO’su Boykot Çağrılarına İsyan Etti

CHP’nin Boykot Listesinde Olan Skoda’nın CEO’su Boykot Çağrılarına İsyan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 16:06

CHP, 19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta ise tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de eylemler düzenlemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve İBB'ye başlatılan operasyonlar ile destek eylemlerini göstermeyen medya gruplarına adeta savaş başlatmıştı. Özel, markalara tepki göstererek CHP'nin boykot listesini açıklamıştı. Boykot edilen markalardan biri de Doğuş Grubu ve bünyesinde bulunan Skoda olmuştu. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Skoda CEO'su Ahmet Yüce, boykota isyan etti. Yüce, 30 yıldır ortak olduğu Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk'ten övgüyle bahsetti. 

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CHP boykot listesi açıklamış ve bu liste oldukça ses getirmişti.

CHP boykot listesi açıklamış ve bu liste oldukça ses getirmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararlar ile İBB'ye başlatılan operasyonlar nedeniyle 23 Mart'tan itibaren ülke genelinde vatandaşlar meydanlara akın etmişti. Kararı protesto eden vatandaşlar aynı zamanda polisin sert müdahalesiyle karşılaşmış, gözaltılar ve tutuklamalara maruz kalmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkında verilen kararları ve eylemleri göstermeyen medya kuruluşları ile bağlı oldukları marka gruplarını boykot etmeye çağırmıştı. 25 Mart'ta Saraçhane eylemlerinde boykot listesi paylaşan CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları epey gündem olmuştu. 

CHP 32 markanın yer aldığı boykot listesi oluşturdu. Bu markalar ise kurulan internet sitesinde yer almıştı.

Özgür Özel, "Skoda, Volkswagen, Audi gibi araçların yenisini almıyoruz" demişti.

Özgür Özel, "Skoda, Volkswagen, Audi gibi araçların yenisini almıyoruz" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nisan ayında gerçekleştirdiği bir mitingde şu ifadeleri kullanmıştı: 'Mevcut arabanı kullanma demiyoruz ama Skoda, Volkswagen, Audi gibi araçların yenisini almıyoruz. Bizim belediyelerde tamamı bu araçlardan neredeyse. Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz. CHP üyesi Skoda’ya, Volkswagen’e, Audi’ye binmeyecek.'

Skoda'nın Türkiye CEO'su Ahmet Yüce boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Skoda'nın Türkiye CEO'su Ahmet Yüce boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Ahmet Yüce, Skoda'nın Türkiye CEO'su. 30 yıldır Doğuş Grubu ile ortak olan Yüce, CHP lideri Özgür Özel’in Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Grubu’na haksızlık yaptığını dile getiriyor. 

“Doğuş Grubu’nun görülmeyen görülmek istenmeyen yanları bilinsin” diyen Yüce, şunları dedi:

“Çalışanlarımıza verdiğimiz ikramiyelerin hepsini ben tek başıma vermiyorum. Bu ikramiyenin yarısını da ortağımız Ferit Şahenk ve Doğuş Grubu veriyor. Bunları neden söylüyorum. Eleştirilen ve hedef haline getirilen Doğuş Grubu’nun görülmeyen görülmek istenmeyen bu yanları da bilinsin. Boykot çağrıları yaptıkları Doğuş grubunun deprem bölgesine sessizce yaptığı milyonlarca dolarlık yardımları ben biliyorum. Türkiye’nin en güzide şirketlerini, değerlerini böylesine kolay harcamamak gerek.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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