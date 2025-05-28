CHP’nin Boykot Listesinde Olan Skoda’nın CEO’su Boykot Çağrılarına İsyan Etti
CHP, 19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta ise tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de eylemler düzenlemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve İBB'ye başlatılan operasyonlar ile destek eylemlerini göstermeyen medya gruplarına adeta savaş başlatmıştı. Özel, markalara tepki göstererek CHP'nin boykot listesini açıklamıştı. Boykot edilen markalardan biri de Doğuş Grubu ve bünyesinde bulunan Skoda olmuştu. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Skoda CEO'su Ahmet Yüce, boykota isyan etti. Yüce, 30 yıldır ortak olduğu Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk'ten övgüyle bahsetti.
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CHP boykot listesi açıklamış ve bu liste oldukça ses getirmişti.
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Özgür Özel, "Skoda, Volkswagen, Audi gibi araçların yenisini almıyoruz" demişti.
Skoda'nın Türkiye CEO'su Ahmet Yüce boykot çağrılarına tepki gösterdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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