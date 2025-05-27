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Tarih Belli Oldu: Boykot Çağrısını Yayınlaması Sebebiyle SZC TV 10 Gün Ekran Karartıyor

Tarih Belli Oldu: Boykot Çağrısını Yayınlaması Sebebiyle SZC TV 10 Gün Ekran Karartıyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.05.2025 - 23:17

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından RTÜK kanallara uyarıda bulunmuş ve adeta ceza yağdırmıştı. CHP Genel Başkanı'nın RTÜK'e uyarıda ve vatandaşlara boykot çağrısında bulunmasının ardından RTÜK cezaları açıklanmıştı.  SZC TV'ye 10 gün ekran karartma, Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verilmişti. SZC TV'nin 10 günlük ekran karartma cezasının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı.

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RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP mitingi ve Özgür Özel'in boykot çağrısını yayınlaması sebebiyle kanallara yaptırım uygulamıştı.

RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP mitingi ve Özgür Özel'in boykot çağrısını yayınlaması sebebiyle kanallara yaptırım uygulamıştı.

Özgür Özel'in RTÜK'e uyarıda bulunmasının ardından RTÜK cezaları açıklamıştı. SZC TV'ye 10 gün ekran karartma, Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verilmişti.

SZC TV'de Karşı Karşıya programında geçen kj'de cezanın uygulanacağı tarih açıklandı.

SZC TV'de Karşı Karşıya programında geçen kj'de cezanın uygulanacağı tarih açıklandı.

Buna göre, SZC TV 1 Haziran'dan itibaren 10 gün ekran karartacak. 10 günlük yayın durdurma cezası 11 Haziran itibarıyla son bulacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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