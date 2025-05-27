Yeşilçam'ın Ünlü Oyuncusu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Veda Ediyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 47. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni sezonda da devam edecek dizide bu akşamki bölümde bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü Yeşilçam aktörü diziye veda edecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı üçüncü sezonda da ekrana gelecek.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Agamemnon karakterine hayat veren Ümit Acar diziye veda ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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