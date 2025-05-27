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Bahar Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

Bahar Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

Bahar Dizi Demet Evgar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.05.2025 - 13:39

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kadrosunda bomba ayrılık yaşanıyor. Bahar'ın başrol oyuncusu diziden çıkma kararı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar bu akşam (27 Mayıs) sezon finali yapıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar bu akşam (27 Mayıs) sezon finali yapıyor.

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Bahar'da son olarak Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur'un bindiği New York uçağı düşmüştü. Timur'un uçak kazasından sağ kurtulup kurtulamadığı henüz bilinmezken Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin bir başrolünün kadrodan ayrıldığını duyurdu.

Birsen Altuntaş, Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrıldığını açıkladı.

Birsen Altuntaş, Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrıldığını açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre ilk sezondan beri Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrılmak için yapım şirketiyle anlaştı.

Altuntaş, ayrıca Bahar'ın senaryo ekibinin değişeceğini ve Timur'un hikayesinin yeni ekiple ele alınacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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