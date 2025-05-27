Uzak Şehir'de Kaya'nın Arabayla Uçurumdan Düştüğü Kaza Sahnesinin Kamera Arkası

Boran'ın ölüm emrini kimin verdiğini araştıran Albora ailesi sonunda bazı yanıtlar elde etti. Uzak Şehir'in başından beri baş şüpheli Ecmel olsa da Boran için bu kararın Nadim tarafından alındığını gördük. Bunu öğrendikten sonra başlayan kovalamacada Kaya ile Nadim'in arabadaki arbedesi bölüm sonunda büyük bir kazaya neden oldu.

Kaya, Nadim'le tartışırken arabayla uçurumdan aşağıya düştü. Arabanın defalarca takla atıp en sonunda patladığı kazada Kaya'nın akıbeti merak konusu olurken bir diğer merak edilen detay bu kaza sahnesinin nasıl çekildiği oldu.

Atıf Özer'in yayınladığı kamera arkası görüntülerinde kaza sahnesinin nasıl çekildiğini gördük.