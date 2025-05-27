Uzak Şehir'de Kaya'nın Arabayla Uçurumdan Düştüğü Kaza Sahnesinin Kamera Arkası
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in son bölümüne Kaya'nın kaza sahnesi damga vurdu. Boran'ın ölüm emrini verenenin Nadim olduğunu öğrendiğimiz dizide Kaya ve Nadim'in arabada yaşadıkları arbedede beklenmedik bir şey oldu. Kaya'nın sürdüğü araç, uçurumdan aşağıya düştü. O anların kamera arkası yayınlandı.
KAYNAK: Atıf Özer
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Uzak Şehir'in son bölümünde beklenmedik bir kazayla karşılaştık.
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İşte Uzak Şehir'deki kaza sahnesinin kamera arkası:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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