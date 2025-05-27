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Uzak Şehir'de Kaya'nın Arabayla Uçurumdan Düştüğü Kaza Sahnesinin Kamera Arkası

Uzak Şehir'de Kaya'nın Arabayla Uçurumdan Düştüğü Kaza Sahnesinin Kamera Arkası

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.05.2025 - 12:14

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in son bölümüne Kaya'nın kaza sahnesi damga vurdu. Boran'ın ölüm emrini verenenin Nadim olduğunu öğrendiğimiz dizide Kaya ve Nadim'in arabada yaşadıkları arbedede beklenmedik bir şey oldu. Kaya'nın sürdüğü araç, uçurumdan aşağıya düştü. O anların kamera arkası yayınlandı.

KAYNAK: Atıf Özer

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Uzak Şehir'in son bölümünde beklenmedik bir kazayla karşılaştık.

Uzak Şehir'in son bölümünde beklenmedik bir kazayla karşılaştık.

Boran'ın ölüm emrini kimin verdiğini araştıran Albora ailesi sonunda bazı yanıtlar elde etti. Uzak Şehir'in başından beri baş şüpheli Ecmel olsa da Boran için bu kararın Nadim tarafından alındığını gördük. Bunu öğrendikten sonra başlayan kovalamacada Kaya ile Nadim'in arabadaki arbedesi bölüm sonunda büyük bir kazaya neden oldu.

Kaya, Nadim'le tartışırken arabayla uçurumdan aşağıya düştü. Arabanın defalarca takla atıp en sonunda patladığı kazada Kaya'nın akıbeti merak konusu olurken bir diğer merak edilen detay bu kaza sahnesinin nasıl çekildiği oldu.

Atıf Özer'in yayınladığı kamera arkası görüntülerinde kaza sahnesinin nasıl çekildiğini gördük.

İşte Uzak Şehir'deki kaza sahnesinin kamera arkası:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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