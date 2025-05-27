Kızılcık Şerbeti'nde Şoke Eden Düşüş: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Havaların ısınmasıyla seyircinin dizilere olan ilgisi azalsa da bazı diziler yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. 19-25 Mayıs haftasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, nefis bir artış yaşayıp en yüksek oranına ulaşırken Sahipsizler dizisi de 1 puanlık yükseliş yaşadı.

En büyük düşüş ise yine Kızılcık Şerbeti'ndeydi. Kızılcık Şerbeti, Pembe karakterinin diziden ayrılmasından sonra bir türlü dikiş tutturamıyor. Şerbo, yarım puan daha düşerek iki haneli reyting oranlarına veda etti.