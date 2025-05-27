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Kızılcık Şerbeti'nde Şoke Eden Düşüş: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Kızılcık Şerbeti'nde Şoke Eden Düşüş: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.05.2025 - 08:50

19-25 Mayıs tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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Televizyondaki reyting düşüşü devam ediyor.

Televizyondaki reyting düşüşü devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla seyircinin dizilere olan ilgisi azalsa da bazı diziler yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. 19-25 Mayıs haftasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, nefis bir artış yaşayıp en yüksek oranına ulaşırken Sahipsizler dizisi de 1 puanlık yükseliş yaşadı.

En büyük düşüş ise yine Kızılcık Şerbeti'ndeydi. Kızılcık Şerbeti, Pembe karakterinin diziden ayrılmasından sonra bir türlü dikiş tutturamıyor. Şerbo, yarım puan daha düşerek iki haneli reyting oranlarına veda etti.

Uzak Şehir yine zirvenin ismi oldu.

Uzak Şehir yine zirvenin ismi oldu.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, iki puanı aşkın düşüşe rağmen zirveyi kimselere bırakmadı. 

Aybüke Pusat'ın gidişinin ardından düşüş yaşamaya devam eden Teşkilat, 2 puan kaybetse de pazar günü rakibi olmadığı için yine liderlik koltuğuna oturdu.

19-25 Mayıs haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

19-25 Mayıs haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 13,40 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 19-25 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 19-25 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 13,40

2 - Kızılcık Şerbeti - 9,91

3 - Eşref Rüya - 8,33

4 - Teşkilat - 6,86

5 - Kral Kaybederse - 5,09

6 - Sahipsizler - 4,97

7 - Gönül Dağı - 4,83

8 - Kuruluş Osman - 4,39

9 - Siyah Kalp - 4,36

10 - Bahar - 4,21

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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