onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Yarışmacıları Hedef Aldı: Survivor Dilşah'ın Elenmesine Abisinden Sert Tepki

O Yarışmacıları Hedef Aldı: Survivor Dilşah'ın Elenmesine Abisinden Sert Tepki

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.05.2025 - 09:57

Survivor 2025'in son eleme düellosunda en güçlü kadın yarışmacılar yarıştı. Ayşe ve Dilşah'ın karşılaştığı düelloda Dilşah, Ayşe'ye yenildi. Dlişah'ın elenmesinin ardından abisi, sosyal medya hesabından bazı yarışmacılara veryansın etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025 en kaoslu sezonlardan biri olmaya devam ediyor.

Survivor 2025 en kaoslu sezonlardan biri olmaya devam ediyor.

Heyecanın asla bitmediği Survivor'ın son eleme düellosunda Dilşah ve Ayşe yarıştı. Sezonun en güçlü kadın yarışmacıları arasında görülen Ayşe ve Dilşah düellosunda kazanan taraf Ayşe oldu.

Dilşah'ın elenmesi herkesi şaşırtırken abisi, sosyal medya hesabından bazı yarışmacılara veryansın etti!

Dilşah'ı düello boyunca yalnızca Volkan'ın desteklemesi ve özellikle Sevgi ile Batuhan'ın Ayşe için çırpınmaları seyircinin de dikkatinden kaçmamıştı. Dilşah'ın abisi, bu yarışmacıların kardeşine kumpas kurduklarını iddia etti.

İşte Dilşah'ın abisinin o paylaşımları:

İşte Dilşah'ın abisinin o paylaşımları:

Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Sevgi...

Siz, Survivor tarihine sadece başarısız stratejilerinizle değil, kurduğunuz karanlık kumpaslarla geçtiniz. Ama şunu asla unutmayın: Ekran başındaki milyonlar, artık sadece olanı değil, arkasında dönen oyunları da görüyor.

Dilşah, Türk halkının gönlünde tertemiz bir duruşun, gerçek bir karakterin simgesi oldu. Onun yükselişini gören sizler, bu başarıyı takdir etmek yerine kıskançlıkla, nefretle, sinsilikle yaklaştınız. Çünkü onun ışığı sizin gölgenizi bastı. Ve siz bu ışığı söndürmek için bir araya geldiniz. Evet, bu bir ittifak değil, düpedüz bir kumpastı.

Ayşe Yüksel…

Kendini “güçlü kadın” olarak lanse edip arkadan iş çevirmekten geri durmadın. Almeda'yı bile kendi menfaatin için harcadın. Herkesi kandırdığını sandın ama bu millet her şeyi fark etti. Sahne dostlukların, suratına taktığın o yapay tebessüm artık kimseyi ikna etmiyor.. Senin adaletle, dostlukla, insanlıkla hiçbir bağın kalmadı.

Sevgi...

Yarışma boyunca kendi iradesi olmayan, sürekli bir yaver gibi sağa sola yanaşan, omurgasız bir profil çizdin. Dilşah’a karşı taktığın tavırlar, sahte samimiyetin, arkadan vurduğun darbeler asla unutulmayacak. Sessizliğinle zulme ortak oldun, kumpasın parçası oldun. Bu halk seni böyle hatırlayacak.

Batuhan Karacakaya…

Bir zamanlar halkın desteğini almış bir yarışmacıydın ama sen de gücü hazmedemedin. Kendi egon uğruna dostlarını harcadın, strateji kisvesi altında kumpaslar kurdun. Poyraz’ın elenmesindeki payın, vicdansız planların, artık saklı değil. Dilşah’a karşı olan tutumun, senin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Siz üç kişi bir olup bir kadını psikolojik baskı altına alarak yıldırmaya, susturmaya, sindirmeye çalıştınız. Ama unuttuğunuz bir şey var:

Dilşah sustu ama milyonlar konuşuyor! Türk halkı sustu sandınız ama adaletin sesini şimdi her yerde duyuyorsunuz.

Bu halk kumpası da tanır, samimiyeti de...

Sizler Survivor’da değil, bu ülkenin vicdanında kaybettiniz. Adınız artık sadece yarışma tarihinde değil, utançla anılacak. Ve bizler, bu adaletsizliğin üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Siz Survivor'un yüz kararsısınız. Siz ekranda kaybettiniz ama asıl halkın kalbinde yok oldunuz.

Dilşah ise tüm çirkinliğinize rağmen dimdik durdu ve kazanan gönüllerde o oldu.

👇

👇

Bu halk kumpası da tanır, samimiyeti de…

Sizler Survivor’un değil, bu ülkenin vicdanında kaybettiniz.

Adınız artık sadece yarışma tarihinde değil, utançla anılacak.

Ve bizler, bu adaletsizliğin üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Siz, Survivor’un yüz karasısınız.

Siz, ekranda kaybettiniz, ama asıl halkın kalbinde yok oldunuz.

Dilşah ise sizin tüm çirkinliğinize rağmen dimdik durdu, ve kazanan gönüllerde o oldu.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın