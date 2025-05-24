O Yarışmacıları Hedef Aldı: Survivor Dilşah'ın Elenmesine Abisinden Sert Tepki

Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Sevgi...

Siz, Survivor tarihine sadece başarısız stratejilerinizle değil, kurduğunuz karanlık kumpaslarla geçtiniz. Ama şunu asla unutmayın: Ekran başındaki milyonlar, artık sadece olanı değil, arkasında dönen oyunları da görüyor.

Dilşah, Türk halkının gönlünde tertemiz bir duruşun, gerçek bir karakterin simgesi oldu. Onun yükselişini gören sizler, bu başarıyı takdir etmek yerine kıskançlıkla, nefretle, sinsilikle yaklaştınız. Çünkü onun ışığı sizin gölgenizi bastı. Ve siz bu ışığı söndürmek için bir araya geldiniz. Evet, bu bir ittifak değil, düpedüz bir kumpastı.

Ayşe Yüksel…

Kendini “güçlü kadın” olarak lanse edip arkadan iş çevirmekten geri durmadın. Almeda'yı bile kendi menfaatin için harcadın. Herkesi kandırdığını sandın ama bu millet her şeyi fark etti. Sahne dostlukların, suratına taktığın o yapay tebessüm artık kimseyi ikna etmiyor.. Senin adaletle, dostlukla, insanlıkla hiçbir bağın kalmadı.

Sevgi...

Yarışma boyunca kendi iradesi olmayan, sürekli bir yaver gibi sağa sola yanaşan, omurgasız bir profil çizdin. Dilşah’a karşı taktığın tavırlar, sahte samimiyetin, arkadan vurduğun darbeler asla unutulmayacak. Sessizliğinle zulme ortak oldun, kumpasın parçası oldun. Bu halk seni böyle hatırlayacak.

Batuhan Karacakaya…

Bir zamanlar halkın desteğini almış bir yarışmacıydın ama sen de gücü hazmedemedin. Kendi egon uğruna dostlarını harcadın, strateji kisvesi altında kumpaslar kurdun. Poyraz’ın elenmesindeki payın, vicdansız planların, artık saklı değil. Dilşah’a karşı olan tutumun, senin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Siz üç kişi bir olup bir kadını psikolojik baskı altına alarak yıldırmaya, susturmaya, sindirmeye çalıştınız. Ama unuttuğunuz bir şey var:

Dilşah sustu ama milyonlar konuşuyor! Türk halkı sustu sandınız ama adaletin sesini şimdi her yerde duyuyorsunuz.

Bu halk kumpası da tanır, samimiyeti de...

Sizler Survivor’da değil, bu ülkenin vicdanında kaybettiniz. Adınız artık sadece yarışma tarihinde değil, utançla anılacak. Ve bizler, bu adaletsizliğin üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Siz Survivor'un yüz kararsısınız. Siz ekranda kaybettiniz ama asıl halkın kalbinde yok oldunuz.

Dilşah ise tüm çirkinliğinize rağmen dimdik durdu ve kazanan gönüllerde o oldu.