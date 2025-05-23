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Deha Oyuncusu, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Geliyor!

Deha Oyuncusu, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Geliyor!

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.05.2025 - 20:06

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3. sezon onayı alan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine iddialı bir oyuncu gelecek. Canlandıracağı rol ise Kont Drakula!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'e hayat verdiği Mehmed: Fetihler Sultanı, yayınlandığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. 3. sezon onayı alan dizi tarihi olayları ele aldığı senaryosuyla ilgi çekerken Birsen Altuntaş, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi hakkında heyecanlandıran bir duyuru yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezon finaline az bir zaman kalan Mehmed Fetihler Sultanı'na Kont Drakula geliyor!

Ertan Saban, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde!

Ertan Saban, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde!

Son olarak Deha dizisinde konuk oyuncu olarak izlediğimiz Ertan Saban, Altuntaş'ın haberine göre Mehmed: Fetihler Sultanı dizisiyle anlaştı. Saban'ın dizide canlandıracağı karakter ise Kont Drakula ve Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III. Vlad Tepeş!

Ertan Saban'ın karakteri, 2. sezonun son 3 bölümünde diziye dahil olup 3. sezonda da yer alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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