Deha Oyuncusu, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Geliyor!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3. sezon onayı alan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine iddialı bir oyuncu gelecek. Canlandıracağı rol ise Kont Drakula!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
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Ertan Saban, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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