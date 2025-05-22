Sahipsizler'de Devran'ın Azize'ye Tecavüz Girişimi Seyirciden Yoğun Tepki Aldı
Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin son bölümünde Devran ve Azize yakınlaşması yaşanırken sahnenin devamında Devran'ın Azize'ye tecavüz etmeye kalkışması herkesi şoke etti. Seyirci, Sahipsizler dizisine bu sahne nedeniyle tepki gösterdi.
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Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi, son bölümüyle yoğun eleştiri topladı.
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Devran, Azize'ye tecavüz etmeye kalktı.
İşte Sahipsizler'in tepki toplayan sahnesi:
Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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