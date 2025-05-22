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Sahipsizler'de Devran'ın Azize'ye Tecavüz Girişimi Seyirciden Yoğun Tepki Aldı

Sahipsizler'de Devran'ın Azize'ye Tecavüz Girişimi Seyirciden Yoğun Tepki Aldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.05.2025 - 09:57

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin son bölümünde Devran ve Azize yakınlaşması yaşanırken sahnenin devamında Devran'ın Azize'ye tecavüz etmeye kalkışması herkesi şoke etti. Seyirci, Sahipsizler dizisine bu sahne nedeniyle tepki gösterdi.

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Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi, son bölümüyle yoğun eleştiri topladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi, son bölümüyle yoğun eleştiri topladı.

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde yer aldığı Sahipsizler'de seyirci haftalardır Azize ve Devran karakterlerinin yakınlaşmasını bekliyordu. İkilinin arasındaki buzlar her bölüm biraz daha erirken dün akşam yayınlanan bölümde beklenen sahne geldi.

Azize ve Devran nefis bir yüzleşme sahnesi yaşayıp yakınlaşırken sahnenin devamı seyirciyi resmen şoke etti.

Devran, Azize'ye tecavüz etmeye kalktı.

Devran, Azize'ye tecavüz etmeye kalktı.

Azize'nin kendisini öpmesi üzerine Devran, Azize'yle zorla birlikte olmaya kalktı. Azize'nin durmasını istemesine rağmen durmayan Devran'ın bu tavrı seyirciden eksi puan alırken o sahneye sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte Sahipsizler'in tepki toplayan sahnesi:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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