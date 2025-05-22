Uzak Şehir'in Mine'sinden Ozan Akbaba'nın Boyu Hakkında Tepki Çeken Yorum
Uzak Şehir dizisinde Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Arna'nın dizide Cihan Albora'yı canlandıran Ozan Akbaba'nın boyu hakkında sorduğu soruya yanıt veren Mine Kılıç, verdiği cevapla sosyal medyada tepki gördü.
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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.
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Sibel Arna'nın boy sorusuna yanıtıyla tepki çekti.
İşte o anlar:
Gelen tepkilerden bazıları da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Kadınlar zaman zaman dış görünüş, maddiyat, beden kusurları hakkında aşırı dangalak olabiliyorlar. Utanç verici.
Türkiyeli kadınlar erkeklerden daha eğitimsiz. Yoksa millet ! bu derece cahil kalamazdı.. yazıklar olsun..
Adamın boyu 1.80 bir erkek için gayet iyi ama bu hanımefendinin boyu sorun. Garip garip konuşmalar yapmaya başladı artık. Çok rahatsızsa ayrılsın diziden zat... Devamını Gör
a 1.80 mi dediniz, yok arrrtıkkkk....
sen de 5x10 kalas gibi dümdüzsün, biz sana bişey diyor muyuz?