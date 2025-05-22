Uzak Şehir'in Mine'sinden Ozan Akbaba'nın Boyu Hakkında Tepki Çeken Yorum

Sezonun en sürprizli işi olan Uzak Şehir her hafta yeni bir reyting rekoruyla gündeme geliyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Gonca Cilasun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin Mine'si Mine Kılıç, Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk oldu.

Daha önce dizideki rolü nedeniyle linçlendiğini dile getiren Kılıç, bu defa rol arkadaşı Ozan Akbaba hakkında konuştu.