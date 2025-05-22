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Uzak Şehir'in Mine'sinden Ozan Akbaba'nın Boyu Hakkında Tepki Çeken Yorum

Uzak Şehir'in Mine'sinden Ozan Akbaba'nın Boyu Hakkında Tepki Çeken Yorum

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.05.2025 - 08:33

Uzak Şehir dizisinde Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Arna'nın dizide Cihan Albora'yı canlandıran Ozan Akbaba'nın boyu hakkında sorduğu soruya yanıt veren Mine Kılıç, verdiği cevapla sosyal medyada tepki gördü.

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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.

Sezonun en sürprizli işi olan Uzak Şehir her hafta yeni bir reyting rekoruyla gündeme geliyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Gonca Cilasun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin Mine'si Mine Kılıç, Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk oldu.

Daha önce dizideki rolü nedeniyle linçlendiğini dile getiren Kılıç, bu defa rol arkadaşı Ozan Akbaba hakkında konuştu.

Sibel Arna'nın boy sorusuna yanıtıyla tepki çekti.

Sibel Arna'nın boy sorusuna yanıtıyla tepki çekti.

Sibel Arna'nın Ozan Akbaba'nın boyunu işaret ederek 'Ozan'ın ayağının altına takoz koyuyor musunuz?' sorusuna yanıt veren Mine Kılıç, 'Hayır, koymuyorlar, beni indiriyorlar. Beni yerin dibine sokuyorlar babetlerle' cevabıyla sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar:

Gelen tepkilerden bazıları da burada:

Gelen tepkilerden bazıları da burada:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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crysdallager

Kadınlar zaman zaman dış görünüş, maddiyat, beden kusurları hakkında aşırı dangalak olabiliyorlar. Utanç verici.

Independent

Türkiyeli kadınlar erkeklerden daha eğitimsiz. Yoksa millet ! bu derece cahil kalamazdı.. yazıklar olsun..

Deniz

Adamın boyu 1.80 bir erkek için gayet iyi ama bu hanımefendinin boyu sorun. Garip garip konuşmalar yapmaya başladı artık. Çok rahatsızsa ayrılsın diziden zat... Devamını Gör

REŞİDE OYA İNCE

a 1.80 mi dediniz, yok arrrtıkkkk....

SO_FAR_SO_GOOD

sen de 5x10 kalas gibi dümdüzsün, biz sana bişey diyor muyuz?