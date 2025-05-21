Çağlar Ertuğrul'dan Yıllar Önce Rol Aldığı Medcezir Dizisi Hakkında İtiraf Geldi

'Türk dizi tarihinde çok sevilen çiftlerden biri. Şimdi sen de oraya kendi rolünü oynuyorsun. Belki aralarına girmeye çalışıyorsun falan rolün gereği. 'Bölüm yayınlandı, hiç ben öyle düşünmemiştim. Yani neler neler geldi. Yani ölüm tehditlerinden küfürlere...'

Ertuğrul, o dönem yaşadıklarının ardından YouTube videosu çektiğini belirtip 'Ya şu anki aklım olsa tabii ki böyle bir şey yapmam. Çünkü derim ya bu da işin bir parçası. Evet, insanlar çok seviyor ve aralarına kimse girsin de istemiyor falan. Mesela bu çok garibime gitmişti' açıklamasında bulundu.