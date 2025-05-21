Çağlar Ertuğrul'dan Yıllar Önce Rol Aldığı Medcezir Dizisi Hakkında İtiraf Geldi
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Son olarak Prens'te Kaptan Van Dijk olarak izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, Melis İşiten'in programına konuk oldu.
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"Şimdi orada konuk oyuncuyum. Orada Serenay'ın karakteriyle bir çift var ve çok seviliyor."
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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