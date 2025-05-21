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Çağlar Ertuğrul'dan Yıllar Önce Rol Aldığı Medcezir Dizisi Hakkında İtiraf Geldi

Çağlar Ertuğrul'dan Yıllar Önce Rol Aldığı Medcezir Dizisi Hakkında İtiraf Geldi

Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy Star tv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.05.2025 - 20:50

Son dönemin sevilen yüzlerinden Çağlar Ertuğrul, Melis İşiten'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Ertuğrul, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Medcezir dizisine dair bomba itiraflarda bulundu.

KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov

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Son olarak Prens'te Kaptan Van Dijk olarak izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, Melis İşiten'in programına konuk oldu.

Son olarak Prens'te Kaptan Van Dijk olarak izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, Melis İşiten'in programına konuk oldu.

Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk olan Ertuğrul, oyunculuk sektörüne dair anılarını anlatırken yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Medcezir dizisi zamanında yaşadıklarıyla herkesi şoke etti.

Dizinin başrol çifti Yaman ve Mira arasında gerginliğe sebebiyet veren bir karakterle izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, o dönem Medcezir seyircisi tarafından tehdit edildiğini anlattı.

"Şimdi orada konuk oyuncuyum. Orada Serenay'ın karakteriyle bir çift var ve çok seviliyor."

"Şimdi orada konuk oyuncuyum. Orada Serenay'ın karakteriyle bir çift var ve çok seviliyor."

'Türk dizi tarihinde çok sevilen çiftlerden biri. Şimdi sen de oraya kendi rolünü oynuyorsun. Belki aralarına girmeye çalışıyorsun falan rolün gereği. 'Bölüm yayınlandı, hiç ben öyle düşünmemiştim. Yani neler neler geldi. Yani ölüm tehditlerinden küfürlere...'

Ertuğrul, o dönem yaşadıklarının ardından YouTube videosu çektiğini belirtip 'Ya şu anki aklım olsa tabii ki böyle bir şey yapmam. Çünkü derim ya bu da işin bir parçası. Evet, insanlar çok seviyor ve aralarına kimse girsin de istemiyor falan. Mesela bu çok garibime gitmişti' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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