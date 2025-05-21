Teşkilat’ta Büyük Sürpriz! Efsane Oyuncu 10 Yıl Sonra Dizi Setlerine Geri Döndü!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/1...
Sezon finali öncesi TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın duyurduğu sürpriz gelişmenin detayları ise izleyiciyi heyecanlandıracak türden. Gelin, Teşkilat dizisine dahil olacak yeni oyuncuya ve hikayesine birlikte bakalım...
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Sezon finali öncesi müjdeli haber geldi!
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10 yıldır ekranda yoktu.
Yeni oyuncunun hikayesi de ilgi çekti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Onedio editörlerinin sokakta görsek "neydi lan bunun ismi?" diyeceğimiz isimlere "efsane oyuncu" filan demesi bi beni mi sinirlendiriyor bu kadar ya?