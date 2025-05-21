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Teşkilat’ta Büyük Sürpriz! Efsane Oyuncu 10 Yıl Sonra Dizi Setlerine Geri Döndü!

Teşkilat’ta Büyük Sürpriz! Efsane Oyuncu 10 Yıl Sonra Dizi Setlerine Geri Döndü!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.05.2025 - 20:00

Sezon finali öncesi TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın duyurduğu sürpriz gelişmenin detayları ise izleyiciyi heyecanlandıracak türden. Gelin, Teşkilat dizisine dahil olacak yeni oyuncuya ve hikayesine birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/1...
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Sezon finali öncesi müjdeli haber geldi!

Sezon finali öncesi müjdeli haber geldi!

TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat' 15 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanırken, diziye katılacak sürpriz ismi Birsen Altuntaş duyurdu.

10 yıldır ekranda yoktu.

10 yıldır ekranda yoktu.

Uzun yıllar önce modellikle başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren ve ekranlardan bir süredir uzak kalan Atilla Saral, bu projeyle yeniden setlere dönüyor.

Yeni oyuncunun hikayesi de ilgi çekti.

Yeni oyuncunun hikayesi de ilgi çekti.

Kulis bilgilerine göre Saral, 10 yıl aranın ardından izleyicinin karşısına sürprizlerle dolu bir yargıç karakteriyle çıkacak ve hikayeye güçlü bir giriş yapacak. Teşkilat’ın 5. sezonu 15 Haziran’da son bulacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Onedio editörlerinin sokakta görsek "neydi lan bunun ismi?" diyeceğimiz isimlere "efsane oyuncu" filan demesi bi beni mi sinirlendiriyor bu kadar ya?