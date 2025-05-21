Kurtlar Vadisi'nde Elif Eylül Rolü İçin Düşünülen İlk İsme Epey Şaşıracaksınız
Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi dizisini muhakkak izlemişsinizdir. Necati Şaşmaz ve Özgü Namal'ın başrollerde yer aldığı Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül rolü için aslında bambaşka bir oyuncu düşünülmüş. O isim bu anısını yıllar sonra Berfu Yenenler'e anlattı.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, Türk televizyon efsanesi olarak anılıyor.
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O isim ise Tuba Ünsal'dan başkası değil!
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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