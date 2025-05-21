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Kurtlar Vadisi'nde Elif Eylül Rolü İçin Düşünülen İlk İsme Epey Şaşıracaksınız

Kurtlar Vadisi'nde Elif Eylül Rolü İçin Düşünülen İlk İsme Epey Şaşıracaksınız

Kurtlar Vadisi Necati Şaşmaz Berfu Yenenler
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.05.2025 - 17:51

Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi dizisini muhakkak izlemişsinizdir. Necati Şaşmaz ve Özgü Namal'ın başrollerde yer aldığı Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül rolü için aslında bambaşka bir oyuncu düşünülmüş. O isim bu anısını yıllar sonra Berfu Yenenler'e anlattı.

KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri

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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, Türk televizyon efsanesi olarak anılıyor.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, Türk televizyon efsanesi olarak anılıyor.

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi, uzun yıllar ekrana gelen bir fenomen olsa da seyircisi için ilk 97 bölümün tadı her zaman bambaşka.

Daha sonra devam serisi ve filmleri çekilen Kurtlar Vadisi şu an tekrar bölümleriyle hala zevkle izlenirken Berfu Yenenler'in YouTube kanalında yayınladığı Talk Show Perileri programında diziye dair şaşırtan bir detay öğrendik. O detay ise Özgü Namal'ın canlandırdığı ve Polat Alemdar'ın büyük aşkı Elif Eylül rolü için aslında bambaşka bir ismin düşünülmesi!

O isim ise Tuba Ünsal'dan başkası değil!

O isim ise Tuba Ünsal'dan başkası değil!

Berfu Yenenler'in programına konuk olan Tuba Ünsal, 2003 yılında Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül rolü için görüştüğünü fakat çekimlerin başlamasına az bir zaman kala rolün Özgü Namal'a gittiğini yıllar sonra itiraf etti.

Sizce Tuba Ünsal'lı Kurtlar Vadisi nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım...

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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