Kurtlar Vadisi'nde Elif Eylül Rolü İçin Düşünülen İlk İsme Epey Şaşıracaksınız

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi, uzun yıllar ekrana gelen bir fenomen olsa da seyircisi için ilk 97 bölümün tadı her zaman bambaşka.

Daha sonra devam serisi ve filmleri çekilen Kurtlar Vadisi şu an tekrar bölümleriyle hala zevkle izlenirken Berfu Yenenler'in YouTube kanalında yayınladığı Talk Show Perileri programında diziye dair şaşırtan bir detay öğrendik. O detay ise Özgü Namal'ın canlandırdığı ve Polat Alemdar'ın büyük aşkı Elif Eylül rolü için aslında bambaşka bir ismin düşünülmesi!