Yalı Çapkını Oyuncusu, NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinin Kadrosunda!
NOW, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in üstün başarısıyla yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başlamıştı. NOW'ın yeni aşiret dizisi için başroller belirlenirken geçtiğimiz aylarda final yapan Yalı Çapkını oyuncusu, aşiret dizisinin kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in reytinglerdeki üstün başarısı raflarda bekleyen aşiret dizilerini sete çıkarıyor.
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O isim ise Yalı Çapkını'nda Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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