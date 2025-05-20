Yalı Çapkını Oyuncusu, NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinin Kadrosunda!

Yeni sezon için pek çok kanal aşiret dizisi çekmek için harekete geçerken bunlardan ilki NOW oldu. NOW, ismi henüz belirlenmeyen aşiret dizisi için başrole genç oyuncu Biran Damla Yılmaz'ı getirmişti.

Son gelişmelere göre Biran Damla Yılmaz'ın partneri olması için İlhan Şen'e teklif götürülürken Birsen Altuntaş, yeni aşiret dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.