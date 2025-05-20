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Yalı Çapkını Oyuncusu, NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinin Kadrosunda!

Yalı Çapkını Oyuncusu, NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinin Kadrosunda!

yerli dizi yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.05.2025 - 09:46

NOW, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in üstün başarısıyla yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başlamıştı. NOW'ın yeni aşiret dizisi için başroller belirlenirken geçtiğimiz aylarda final yapan Yalı Çapkını oyuncusu, aşiret dizisinin kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in reytinglerdeki üstün başarısı raflarda bekleyen aşiret dizilerini sete çıkarıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in reytinglerdeki üstün başarısı raflarda bekleyen aşiret dizilerini sete çıkarıyor.

Yeni sezon için pek çok kanal aşiret dizisi çekmek için harekete geçerken bunlardan ilki NOW oldu. NOW, ismi henüz belirlenmeyen aşiret dizisi için başrole genç oyuncu Biran Damla Yılmaz'ı getirmişti.

Son gelişmelere göre Biran Damla Yılmaz'ın partneri olması için İlhan Şen'e teklif götürülürken Birsen Altuntaş, yeni aşiret dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

O isim ise Yalı Çapkını'nda Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı oldu.

O isim ise Yalı Çapkını'nda Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı oldu.

Bozacı'nın aşiret dizisinde de Esme isimli bir karakter için anlaşmaya vardığını belirten Altuntaş, bu nedenle karakterin isminde değişikliğe gidileceğini yazdı.

Sezin Bozacı, dizide geçmişinde büyük bir travması olan yaralı bir kadına hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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