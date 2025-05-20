onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Zirveyi Koruyor: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Uzak Şehir Zirveyi Koruyor: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.05.2025 - 08:41

12-18 Mayıs tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Havaların ısınmasıyla reytinglerin düşüşü devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla reytinglerin düşüşü devam ediyor.

Pembe karakterinin diziden ayrılmasıyla Kızılcık Şerbeti'nin düşüşü hız kesmeden devam ederken Uzak Şehir, zirveyi korumasına rağmen ufak reyting düşüşleri yaşıyor.

Bu hafta yükseliş yaşayan diziler Eşref Rüya ve Bahar olurken, Trabzonspor-Galatasaray kupa finali karşılaşması 12,66 reytingle dizilerden ayrı tutularak lider oldu.

Uzak Şehir zirveyi bırakmıyor!

Uzak Şehir zirveyi bırakmıyor!

Sezonun en sürprizli işlerinden Uzak Şehir, bir puanlık düşüş yaşamasına rağmen rakipleri Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Bahar gibi dizileri geride bıraktı. Bunun yanı sıra sezon başından beri iyi oranlar alan Teşkilat, tam 3 puanlık bir kayıp yaşayıp haftalık reytinglerde 8. sıraya kadar düştü.

12-18 Mayıs haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

12-18 Mayıs haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 15,79 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 12-18 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 12-18 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 15,79

2 - Kızılcık Şerbeti - 10,42

3 - Eşref Rüya - 7,81

4 - Bahar - 5,79

5 - Kral Kaybederse - 5,74

6 - Gönül Dağı - 5,47

7 - İnci Taneleri - 5,24

8 - Teşkilat - 4,42

9 - Mehmed Fetihler Sultanı - 4,38

10 - Sahipsizler - 4,03

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın