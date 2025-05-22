Teşkilat Kadrosundan Aniden Çıkan Çağlar Ertuğrul, Neden Ayrıldığını Açıkladı
Teşkilat dizisinin ilk iki sezonunda rol alan Çağlar Ertuğrul, aniden kadrodan ayrılarak şaşırtmıştı. Dizinin sevenleri için Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar Kılıçarslan karakterinin yer her zaman ayrı olurken Ertuğrul, Teşkilat'tan neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
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TRT 1'in popüler dizisi Teşkilat'ın ilk başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'dı.
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Teşkilat kadrosundan aniden çıkan Çağlar Ertuğrul'dan açıklama geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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