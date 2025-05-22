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Teşkilat Kadrosundan Aniden Çıkan Çağlar Ertuğrul, Neden Ayrıldığını Açıkladı

Teşkilat Kadrosundan Aniden Çıkan Çağlar Ertuğrul, Neden Ayrıldığını Açıkladı

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.05.2025 - 09:01

Teşkilat dizisinin ilk iki sezonunda rol alan Çağlar Ertuğrul, aniden kadrodan ayrılarak şaşırtmıştı. Dizinin sevenleri için Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar Kılıçarslan karakterinin yer her zaman ayrı olurken Ertuğrul, Teşkilat'tan neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

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TRT 1'in popüler dizisi Teşkilat'ın ilk başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'dı.

TRT 1'in popüler dizisi Teşkilat'ın ilk başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'dı.

2021 yayın hayatına başlayan Teşkilat, 5. sezonuna kadar defalarca başrol değişikliğine gitti. Bunun sonuncusu 2 Nisan boykot paylaşımı nedeniyle dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat olurken geçmiş dönemde diziden ayrılan oyuncuların neden kadrodan çıktığı her zaman merak yarattı.

Dizinin 1. ve 2. sezonunda Serdar Kılıçarslan karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, Teşkilat kadrosundan çıkma nedenini yıllar sonra açıkladı.

Teşkilat kadrosundan aniden çıkan Çağlar Ertuğrul'dan açıklama geldi.

Teşkilat kadrosundan aniden çıkan Çağlar Ertuğrul'dan açıklama geldi.

Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olan Çağlar Ertuğrul, Teşkilat kadrosundan çıkması konusunda 'Sağ omuz sakatlığımdan dolayı Teşkilat'tan çıktım. O dönem Ankara'da sabah akşam aksiyon çekiyorduk, biraz yıprandım. Belki devam edebilirdim ama aksiyona giremezdim. Aksiyonsuz da Teşkilat olmazdı.' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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