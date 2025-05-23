Oyunculuğu Tartışma Konusu Olan Feyza Civelek, Kötü Yorumlara Yanıt Verdi

3 sezondur Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek, oyunculuk performansıyla neredeyse her hafta viral oluyor. Oyunculuğu tartışma konusu olan Civelek, ayrıca dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olduğu için torpille diziye dahil olduğu yönünde iddiaların odak noktasında.

Feyza Civelek, tarafına yapılan eleştirilere yanıt vermekten geri durmazken bu defa Show TV Dijital YouTube kanalında yayınlanan Show Kuşu programında konuştu.