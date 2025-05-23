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Oyunculuğu Tartışma Konusu Olan Feyza Civelek, Kötü Yorumlara Yanıt Verdi

Oyunculuğu Tartışma Konusu Olan Feyza Civelek, Kötü Yorumlara Yanıt Verdi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.05.2025 - 18:53

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, oyunculuk performansıyla sık sık seyirciden eleştiri alıyor. Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olduğu için hakkındaki torpil iddiaları bitmek bilmezken Feyza Civelek, Show Kuşu programında sosyal medyadan gelen yorumlar hakkında konuştu.

KAYNAK: Show Kuşu/Show TV Dijital

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, gündemden düşmek bilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, gündemden düşmek bilmiyor.

3 sezondur Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek, oyunculuk performansıyla neredeyse her hafta viral oluyor. Oyunculuğu tartışma konusu olan Civelek, ayrıca dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olduğu için torpille diziye dahil olduğu yönünde iddiaların odak noktasında.

Feyza Civelek, tarafına yapılan eleştirilere yanıt vermekten geri durmazken bu defa Show TV Dijital YouTube kanalında yayınlanan Show Kuşu programında konuştu.

Sosyal medyadan gelen yorumları okuduğunu söyleyen Civelek, "Kötü yorumla düşmem" dedi.

Sosyal medyadan gelen yorumları okuduğunu söyleyen Civelek, "Kötü yorumla düşmem" dedi.

'Bana gelen yorumlara bakıyorum arada ama beni çok etkilemiyor. Çünkü iyi yorumla iyi bir oyuncu olmam ya da kötü bir yorumla düşmem. Ama bazen insanların yorumlarına sinirlenebiliyorum ya da seviniyorum.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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