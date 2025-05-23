Oyunculuğu Tartışma Konusu Olan Feyza Civelek, Kötü Yorumlara Yanıt Verdi
Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, oyunculuk performansıyla sık sık seyirciden eleştiri alıyor. Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olduğu için hakkındaki torpil iddiaları bitmek bilmezken Feyza Civelek, Show Kuşu programında sosyal medyadan gelen yorumlar hakkında konuştu.
KAYNAK: Show Kuşu/Show TV Dijital
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, gündemden düşmek bilmiyor.
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Sosyal medyadan gelen yorumları okuduğunu söyleyen Civelek, "Kötü yorumla düşmem" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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