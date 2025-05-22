Leyla Dizisi Kadrosuna Usta Oyuncu Dahil Oluyor!
NOW ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... düşen reytinglerin ardından final kararı almıştı. Birsen Altuntaş, Leyla dizisi için iki bomba duyuru yaptı. Altuntaş'ın haberine göre Leyla'nın finali iptal olabilirken ayrıca usta bir oyuncu dizi kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk.. Adalet... için final kararı alınmıştı.
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O isim ise Aşk-ı Memnu'nun Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'den başkası değil!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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