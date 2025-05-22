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Leyla Dizisi Kadrosuna Usta Oyuncu Dahil Oluyor!

Leyla Dizisi Kadrosuna Usta Oyuncu Dahil Oluyor!

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.05.2025 - 12:09

NOW ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... düşen reytinglerin ardından final kararı almıştı. Birsen Altuntaş, Leyla dizisi için iki bomba duyuru yaptı. Altuntaş'ın haberine göre Leyla'nın finali iptal olabilirken ayrıca usta bir oyuncu dizi kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk.. Adalet... için final kararı alınmıştı.

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk.. Adalet... için final kararı alınmıştı.

Sezona güzel bir başlangıç yapmasına rağmen her hafta düşen reytinglerle Leyla dizisi için final kararı alınırken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi. Altuntaş, Leyla dizisinin reytinglerinin olumlu seyretmesi sonucu final kararından vazgeçilebileceğini ve dizinin 2. sezon onayı alabileceğini duyurdu.

Altuntaş, bunun yanı sıra Leyla dizisine usta bir oyuncunun dahil olacağını açıkladı.

O isim ise Aşk-ı Memnu'nun Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'den başkası değil!

O isim ise Aşk-ı Memnu'nun Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'den başkası değil!

Altuntaş, Selçuk Yöntem'in Leyla dizisindeki rolü hakkında henüz detayların açıklanmadığını yazarken ayrıca Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral'la yıllar sonra yeniden çalışacağını belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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