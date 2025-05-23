Gidişi Olay Olmuştu: Ahsen Eroğlu, Deha'dan Ayrılması Hakkında İlk Kez Konuştu
Sezonun sevilen işlerinden Deha, reytinglerde başarılı bir performans sergilese de başrolde yer alan Ahsen Eroğlu'nun kadrodan çıkarılmasıyla hızlı bir düşüş yaşayıp final yapmıştı. Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan çıkarılması olay yaratırken Eroğlu'ndan bu konuda aylar sonra açıklama geldi.
KAYNAK: Konuk Koltuğu
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Geçtiğimiz günlerde final yapan Deha, sezonun en iddialı işleri arasındaydı.
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Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan ayrılığı sonrasında sonunda açıklama geldi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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