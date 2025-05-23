onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gidişi Olay Olmuştu: Ahsen Eroğlu, Deha'dan Ayrılması Hakkında İlk Kez Konuştu

Gidişi Olay Olmuştu: Ahsen Eroğlu, Deha'dan Ayrılması Hakkında İlk Kez Konuştu

Deha Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.05.2025 - 21:26

Sezonun sevilen işlerinden Deha, reytinglerde başarılı bir performans sergilese de başrolde yer alan Ahsen Eroğlu'nun kadrodan çıkarılmasıyla hızlı bir düşüş yaşayıp final yapmıştı. Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan çıkarılması olay yaratırken Eroğlu'ndan bu konuda aylar sonra açıklama geldi.

KAYNAK: Konuk Koltuğu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde final yapan Deha, sezonun en iddialı işleri arasındaydı.

Geçtiğimiz günlerde final yapan Deha, sezonun en iddialı işleri arasındaydı.

Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerinde yer aldığı Deha, sezona nefis bir başlangıç yapsa da sonrasında Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Esme karakterinin 'hikayesinin bittiği' gerekçesiyle diziden çıkarılması ve Melis Sezen'in İynemli'nin yeni partneri olması ortalığı epey karıştırmıştı.

Deha'daki başrol ayrılığı sonrası reytingler inanılmaz bir düşüş yaşamış ve Deha geçtiğimiz günlerde final yapmıştı.

Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan ayrılığı sonrasında sonunda açıklama geldi.

Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan ayrılığı sonrasında sonunda açıklama geldi.

YouTube'daki Konuk Koltuğu kanalına konuk olan Ahsen Eroğlu, Deha'dan ayrılığı hakkında seyirciden 'Neden ayrıldın?' tarzında tepkiler aldığını dile getirip 'Ben mi yaptım?' dedi.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın