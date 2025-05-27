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İki Usta Oyuncu Kadroya Dahil Oluyor: Kral Kaybederse'ye Kenan Baran'ın Annesi ve Babaannesi Geliyor

İki Usta Oyuncu Kadroya Dahil Oluyor: Kral Kaybederse'ye Kenan Baran'ın Annesi ve Babaannesi Geliyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.05.2025 - 20:49

Star TV ekranlarının sevilen yapımı Kral Kaybederse, gelecek sezon onayını almayı başaran diziler arasında yer aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken diziye sezon finalinden hemen önce iki önemli oyuncu daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kral Kaybederse'ye hem Kenan Baran'ın annesi hem de babaannesi geliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Star TV'nin sezonun en başarılı yapımlarından biri olan dizisi Kral Kaybederse, gelecek sezonda da ekranda olacak.

Star TV'nin sezonun en başarılı yapımlarından biri olan dizisi Kral Kaybederse, gelecek sezonda da ekranda olacak.

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu Kral Kaybederse, bir sonraki sezon onayını almayı başaran sayılı diziden biri oldu. Dizinin kadrosunda da birtakım gelişmeler yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye sezon finali öncesi iki oyuncu birden dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye sezon finali öncesi iki oyuncu birden dahil oluyor.

Ünlü oyuncu Tülay Bekret, Kenan Baran'ın babaannesi rolüyle diziye konuk olacak. Bunun yanı sıra, Aybike Turan da Kenan Baran'ın annesi rolüyle dizinin kadrosuna katılacak. Ünlü oyuncu flashback sahnelerinde Kenan'ın annesine hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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