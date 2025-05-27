"Queen Of Tears" Uyarlamasıyla Birlikte 3. Kez Partner Olan Hande Erçel ve Barış Arduç'a Eleştiri Yağdı!
Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla gibi dijital platform yapımlarında buluşan Hande Erçel ve Barış Arduç'un bu sefer de televizyon ekranlarında buluşacağı haberi gündem yarattı. İkilinin popüler Kore yapımı 'Queen Of Tears” dizinden uyarlanacak yeni dizide başrol olacağı açıklandı.
Barış Arduç ve Hande Erçel ikilisinin art arda 3. kez partner olmasıysa tepkilerin odağı oldu.
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Popüler Güney Kore yapımlarından olan "Queen Of Tears" dizisinin ülkemizde uyarlanacağı haberi büyük ses getirdi.
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez art arda partner olmaları konusuysa kullanıcıların tepkisini çekti.
"Kim Ji-won öyle güzel hakkını vermişti ki rolün izlerken ağlıyorduk.Üzgünüm Hande ağlama rolünü bile beceremezken bu rolün ona gitmesi hangi arzın talebidir?"
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"Millet üçüncüye beşinciye partner olurken; benim TRT'de ziyan olan, dünyanın en yakışan partnerlerime ikinci partnerliği çok gördünüz 😭😭😭"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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