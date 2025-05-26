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"Aklama Çabası": İşte Benim Stilim'e Gelen Şevval Şahin'in Ablasına Övgüsü 'Torpil' İddialarını Alevlendirdi!

"Aklama Çabası": İşte Benim Stilim'e Gelen Şevval Şahin'in Ablasına Övgüsü 'Torpil' İddialarını Alevlendirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 18:33

Ekranların en popüler moda yarışması olan İşte Benim Stilim'in son bölümünde Şevval Şahin konuk jüri oldu. Yarışmacılar arasındaki Ceyda'nın kardeşi olan ünlü mankenin değerlendirme anında sürekli Türkçe ve İngilizce'yi harmanlayarak konuşması göze battı. Öte yandan Şevval Şahin'in ablası Ceyda'ya bol övgülü yorum yapması da torpil dedikodularını epey harladı. 

Özel etkinlikler dışında stil danışmanlığı almadığını belirten Şevval Şahin, ablasının dolabından giyinmesiyle ilgili konuyu da açıklığa kavuşturdu. Abla kardeşin bu değerlendirme anıyla izleyicileri hayli kızdırdı.

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İşte Benim Stilim'de geçtiğimiz haftalarda yarışmaya dahil olan Ceyda Şahin Ertan programın en dikkat çeken isimlerinden oldu.

İşte Benim Stilim'de geçtiğimiz haftalarda yarışmaya dahil olan Ceyda Şahin Ertan programın en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Ünlü manken Şevval Şahin'in ablası olduğu ortaya çıkan Ceyda'nın yarışmada iddialı kombinleri kadar tavırları ve konuşmaları da oldukça dikkat çekti. Ceren Topkara'yla aynı anda yarışmaya katılan Ceyda'nın kız kardeşine tıpkı ikizi kadar benzemesi de çok konuşuldu tabii.

Yarışmada bolca adından söz ettiren Ceyda hakkında geçtiğimiz bölümlerde ortaya atılan bir iddia da epey gündem olmuştu.

Yarışmada bolca adından söz ettiren Ceyda hakkında geçtiğimiz bölümlerde ortaya atılan bir iddia da epey gündem olmuştu.

Yarışmayı bırakan Ülküm, Ceyda'nın kardeşi Şevval'in dolabından giyindiğini söylemişti. Bununla ilgi birçok fotoğrafı da dev ekrana yansıttıran Ülküm, manken kardeşinden styling desteği aldığını öne sürmüştü. 

Bugün yarışmaya konuk jüri olarak katılan Şevval Şahin ablasının sırası geldiğinde bu konuya açıklık getirdi.

'Senin benim gardrobumdan giyinmen konu olmuş' diyerek konuya giren Şevval Şahin 'Eğer styling ekibiyle çalışmıyorsam bunda hiçbir sorun yok. Ki izah da ettim, ben set dışında hiçbir şekilde styling yardımı almıyorum. Tercih de etmem.' ifadelerini kullandı. Şahin'in bu sözleri seyircilerin bir kısmı tarafından da 'Kardeşini kurtarma çabası' olarak yorumlandı.

Ülküm'ün Ceyda Şahin Ertan hakkındaki iddialarını da bu içeriğimizde vermiştik:

Şevval Şahin'in yarışmayla ilgili sürpriz paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

Havuz başında düğün konsepti yapan Ceyda Şahin, kardeşinin konuk olduğu bölümde iki yarışmacıdan 4 kalanların tamamından da 5 tam puan aldı.

Havuz başında düğün konsepti yapan Ceyda Şahin, kardeşinin konuk olduğu bölümde iki yarışmacıdan 4 kalanların tamamından da 5 tam puan aldı.

Yarışmanın jüri üyeleri Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'den de 5 puan alan Ceyda günü 19.8 ile birinci olarak tamamladı. 

İzleyicilerin gözüne takılan pek çok detaydan biri de ablasını yorumlayan Şevval Şahin'in 'Çanta 'anlayana' çok güzel' demesi epey dikkat çekti. Şevval'in ardından yorumlama yapan Nur Bilen Yavuzer'in bu yorumdan sonra çanta boyutuna takılıp puan kırmaması da eleştirildi. 

Ablası Ceyda'yla ilk karışılaştıkları anda 'This is weird' diyen Şevval Şahin'in sürekli Türkçe ve İngilizce'yi harmanlayarak konuşması seyircileri hayli kızdırdı.

Önce o anları birlikte izleyelim...

Arından da kullanıcılardan gelen eleştirilere bi' bakalım...

Arından da kullanıcılardan gelen eleştirilere bi' bakalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Nazlı Sevim

burun kalmamis aq. ikisi de japon balığına dönmüş