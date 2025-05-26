"Aklama Çabası": İşte Benim Stilim'e Gelen Şevval Şahin'in Ablasına Övgüsü 'Torpil' İddialarını Alevlendirdi!

Ekranların en popüler moda yarışması olan İşte Benim Stilim'in son bölümünde Şevval Şahin konuk jüri oldu. Yarışmacılar arasındaki Ceyda'nın kardeşi olan ünlü mankenin değerlendirme anında sürekli Türkçe ve İngilizce'yi harmanlayarak konuşması göze battı. Öte yandan Şevval Şahin'in ablası Ceyda'ya bol övgülü yorum yapması da torpil dedikodularını epey harladı.

Özel etkinlikler dışında stil danışmanlığı almadığını belirten Şevval Şahin, ablasının dolabından giyinmesiyle ilgili konuyu da açıklığa kavuşturdu. Abla kardeşin bu değerlendirme anıyla izleyicileri hayli kızdırdı.