"Aklama Çabası": İşte Benim Stilim'e Gelen Şevval Şahin'in Ablasına Övgüsü 'Torpil' İddialarını Alevlendirdi!
Ekranların en popüler moda yarışması olan İşte Benim Stilim'in son bölümünde Şevval Şahin konuk jüri oldu. Yarışmacılar arasındaki Ceyda'nın kardeşi olan ünlü mankenin değerlendirme anında sürekli Türkçe ve İngilizce'yi harmanlayarak konuşması göze battı. Öte yandan Şevval Şahin'in ablası Ceyda'ya bol övgülü yorum yapması da torpil dedikodularını epey harladı.
Özel etkinlikler dışında stil danışmanlığı almadığını belirten Şevval Şahin, ablasının dolabından giyinmesiyle ilgili konuyu da açıklığa kavuşturdu. Abla kardeşin bu değerlendirme anıyla izleyicileri hayli kızdırdı.
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İşte Benim Stilim'de geçtiğimiz haftalarda yarışmaya dahil olan Ceyda Şahin Ertan programın en dikkat çeken isimlerinden oldu.
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Yarışmada bolca adından söz ettiren Ceyda hakkında geçtiğimiz bölümlerde ortaya atılan bir iddia da epey gündem olmuştu.
Havuz başında düğün konsepti yapan Ceyda Şahin, kardeşinin konuk olduğu bölümde iki yarışmacıdan 4 kalanların tamamından da 5 tam puan aldı.
Önce o anları birlikte izleyelim...
Arından da kullanıcılardan gelen eleştirilere bi' bakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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burun kalmamis aq. ikisi de japon balığına dönmüş