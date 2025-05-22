Dillerden Düşmeyen Şevval Şahin Bir Yarışma Programının Jüri Koltuğunda Verdiği Pozla Büyük Sürpriz Yaptı!
Attığı her adımla apayrı bir olay olan Şevval Şahin yaşamının her dakikasını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Ünlü manken bugün de peş peşe paylaşımlar yaparken içlerinden birkaçı dikkatlerden kaçmadı. Bir stüdyodan karesini paylaşıp takipçilerine tahminlerini soran Şevval Şahin'in popüler bir yarışmanın jüri koltuğuna oturduğu ortaya çıktı!
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2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmasıyla birlikte hayatımıza giriş yapan Şevval Şahin o günden beri gündemden düşmüyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, Şevval Şahin'in adı bu ara televizyon programıyla da ön plana çıkıyor.
İkonik moda yarışmasında kulakları sıkça çınlatılan Şevval Şahin'den herkesi şoke eden bir paylaşım geldi.
Şevval Şahin kırmızı derin dekolteli elbisesiyle çekim öncesi hazırlandığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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