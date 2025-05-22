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Dillerden Düşmeyen Şevval Şahin Bir Yarışma Programının Jüri Koltuğunda Verdiği Pozla Büyük Sürpriz Yaptı!

Dillerden Düşmeyen Şevval Şahin Bir Yarışma Programının Jüri Koltuğunda Verdiği Pozla Büyük Sürpriz Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.05.2025 - 23:12

Attığı her adımla apayrı bir olay olan Şevval Şahin yaşamının her dakikasını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Ünlü manken bugün de peş peşe paylaşımlar yaparken içlerinden birkaçı dikkatlerden kaçmadı. Bir stüdyodan karesini paylaşıp takipçilerine tahminlerini soran Şevval Şahin'in popüler bir yarışmanın jüri koltuğuna oturduğu ortaya çıktı!

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2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmasıyla birlikte hayatımıza giriş yapan Şevval Şahin o günden beri gündemden düşmüyor.

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmasıyla birlikte hayatımıza giriş yapan Şevval Şahin o günden beri gündemden düşmüyor.

Kendisi çalkantılı aşk hayatı, Türkçe ve İngilizce kelimeleri harmanlayarak konuşması, tartışma yaratan açıklamaları, podyum kariyeri, iddalı kombinleri derken ne yapsa manşetlere taşınıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olacak pek çok konuya imza atmayı başaran ünlü manken son dönemlerde adını sıkça duyurmaya devam ediyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Şevval Şahin'in adı bu ara televizyon programıyla da ön plana çıkıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Şevval Şahin'in adı bu ara televizyon programıyla da ön plana çıkıyor.

Bunun nedeniyse biricik ablası Ceyda Şahin Ertan'ın İşte Benim Stilim yarışmasına katılması oldu. İkili sadece abla-kardeş benzerliğiyle isimlerinden söz ettirmemişti. Yarışmacılardan biri, Ceyda'nın yarışmada giydiği kıyafetlerin ortalığı karıştırmıştı.

Detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Hatta o yarışmacı elendikten sonra Ceyda'nın kombinlerinin Şevval'in üzerinde olduğu bir kolaj yapmıştı:

İkonik moda yarışmasında kulakları sıkça çınlatılan Şevval Şahin'den herkesi şoke eden bir paylaşım geldi.

İkonik moda yarışmasında kulakları sıkça çınlatılan Şevval Şahin'den herkesi şoke eden bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz saatlerde bir çekim stüdyosundan bir kare paylaşıp 'Lets Begin' notu düşen ünlü manken, takipçilerine 'Tahminleri alalım' diyerek kendisinin nerede olduğunu tahmin etmelerini istedi. 

Bu kareden bir süre sonra yeni bir paylaşım yapan Şahin'in elinde bir Tv8 kartı yer aldığı görüldü. Oturduğu koltuğu da pek çoğumuz yakından tanıyoruz. Yıllar önce Nur Yerlitaş'ın oturduğu o koltukta şimdilerde Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. 

Ablasının yarıştığı İşte Benim Stilime konuk jüri üyesi olarak katılan Şahin'in önünde görülen kağıtla birlikte bazı yarışmacıların gelecek bölümlerdeki konseptlerini öğrenmiş olduk.

Şevval Şahin kırmızı derin dekolteli elbisesiyle çekim öncesi hazırlandığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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