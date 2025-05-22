Dillerden Düşmeyen Şevval Şahin Bir Yarışma Programının Jüri Koltuğunda Verdiği Pozla Büyük Sürpriz Yaptı!

Geçtiğimiz saatlerde bir çekim stüdyosundan bir kare paylaşıp 'Lets Begin' notu düşen ünlü manken, takipçilerine 'Tahminleri alalım' diyerek kendisinin nerede olduğunu tahmin etmelerini istedi.

Bu kareden bir süre sonra yeni bir paylaşım yapan Şahin'in elinde bir Tv8 kartı yer aldığı görüldü. Oturduğu koltuğu da pek çoğumuz yakından tanıyoruz. Yıllar önce Nur Yerlitaş'ın oturduğu o koltukta şimdilerde Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

Ablasının yarıştığı İşte Benim Stilime konuk jüri üyesi olarak katılan Şahin'in önünde görülen kağıtla birlikte bazı yarışmacıların gelecek bölümlerdeki konseptlerini öğrenmiş olduk.