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O Zaman Anlamamışız: Çağatay Ulusoy Yıllar Önce Katıldığı Beyaz Show'dan Eşref Rüya'ya Göz Kırpmış!

O Zaman Anlamamışız: Çağatay Ulusoy Yıllar Önce Katıldığı Beyaz Show'dan Eşref Rüya'ya Göz Kırpmış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.05.2025 - 19:41

Kadrosunda yer aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuruyor. Oyunculuğu, karizmasıyla ve her açıklamasıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun bundan yıllar önce katıldığı Beyaz Show'daki sözleri yeniden gündem oldu. Sulama Sistem ve Tasarımları bölümü okuduğunu belirten Çağatay Ulusoy'un o dönemler adeta 'Eşref Tek' karakterine göz kırpması X kullanıcılarını epey heyecanlandırdı.

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Çağatay Ulusoy canlandırdığı her karakteri adeta yaşayan oyuncularımızdan biri biliyorsunuz ki.

Çağatay Ulusoy canlandırdığı her karakteri adeta yaşayan oyuncularımızdan biri biliyorsunuz ki.

İlk olarak 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi olarak hayatımıza giren Ulusoy'un yıldızı 2011-2012 yılları arasında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisiyle parladı. 

Ardından Medcezir, İçerde, Gaddar gibi televizyon dizileriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu aynı zamanda Hakan: Muhafız, Kağıttan Hayatlar, Yeşilçam, Terzi ve Kübra gibi dijital platform dizileriyle de sağlam performanlar ortaya koydu. 

Hayat verdiği hemen hemen her karakterle hafızalarımızın bir köşesinde olan Ulusoy, kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça manşetlere taşındı.

Şimdilerde ülkenin en ünlü oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy bundan yıllar önce canlandırdığı 'Yaman Koper' karakteriyle apayrı bir seviyeye ulaşmıştı.

Şimdilerde ülkenin en ünlü oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy bundan yıllar önce canlandırdığı 'Yaman Koper' karakteriyle apayrı bir seviyeye ulaşmıştı.

O dönemler her programın, yeni projenin, magazin bültenlerinin yoğun bir ilgi gösterdiği karizmatik oyuncu sıkça ekranlarımızda yer alıyordu. Hatta Beyazıt Öztürk'ün sunduğu efsane program Beyaz Show'a da konuk olan Ulusoy, o bölüme damga vurmuştu. 

Ünlü oyuncuya o gün epey bir Beyaz, programın bir bölümünde Çağatay Ulusoy'a 'Sen hangi bölümdeydin şu anda?' diye sormuştu. Ulusoy da 'Sulama Sistem ve Tasarımları' yanıtını vermişti.

Kanal D'nin resmi X hesabıysa işte tam da o bölümü temel alan dikkat çekici bir edit paylaştı.

Kanal D'nin resmi X hesabıysa işte tam da o bölümü temel alan dikkat çekici bir edit paylaştı.

Çağatay Ulusoy'un cevabından sonra Beyaz'ın 'Peki duygusal olarak bir yerde sulama sistemi görünce...' dediği kısım geldi. Asıl olansa bundan sonra oldu. 

Eşref Rüya dizisinde, Ulusoy'un canlandırdığı 'Eşref', Demet Özdemir'in hayat verdiği 'Rüya'yı tehdit eden bir adamı otelin üst katlarından aşağı attırmıştı. Adam da otelin bahçesindeki süs havuza düşmüştü. 

Editin bu kesintinden sonra Çağatay Ulusoy'un 'Seviyorum' demesiyle X ahalisi de yorum yapmaktan geri kalamadı.

Gelin önce o anları izleyelim...

Ardından da bu edite gelen kullanıcı yorumlarını!

Ardından da bu edite gelen kullanıcı yorumlarını!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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