O Zaman Anlamamışız: Çağatay Ulusoy Yıllar Önce Katıldığı Beyaz Show'dan Eşref Rüya'ya Göz Kırpmış!
Kadrosunda yer aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuruyor. Oyunculuğu, karizmasıyla ve her açıklamasıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun bundan yıllar önce katıldığı Beyaz Show'daki sözleri yeniden gündem oldu. Sulama Sistem ve Tasarımları bölümü okuduğunu belirten Çağatay Ulusoy'un o dönemler adeta 'Eşref Tek' karakterine göz kırpması X kullanıcılarını epey heyecanlandırdı.
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Çağatay Ulusoy canlandırdığı her karakteri adeta yaşayan oyuncularımızdan biri biliyorsunuz ki.
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Şimdilerde ülkenin en ünlü oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy bundan yıllar önce canlandırdığı 'Yaman Koper' karakteriyle apayrı bir seviyeye ulaşmıştı.
Kanal D'nin resmi X hesabıysa işte tam da o bölümü temel alan dikkat çekici bir edit paylaştı.
Gelin önce o anları izleyelim...
Ardından da bu edite gelen kullanıcı yorumlarını!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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