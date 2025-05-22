O Zaman Anlamamışız: Çağatay Ulusoy Yıllar Önce Katıldığı Beyaz Show'dan Eşref Rüya'ya Göz Kırpmış!

O dönemler her programın, yeni projenin, magazin bültenlerinin yoğun bir ilgi gösterdiği karizmatik oyuncu sıkça ekranlarımızda yer alıyordu. Hatta Beyazıt Öztürk'ün sunduğu efsane program Beyaz Show'a da konuk olan Ulusoy, o bölüme damga vurmuştu.

Ünlü oyuncuya o gün epey bir Beyaz, programın bir bölümünde Çağatay Ulusoy'a 'Sen hangi bölümdeydin şu anda?' diye sormuştu. Ulusoy da 'Sulama Sistem ve Tasarımları' yanıtını vermişti.