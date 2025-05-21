İşte Benim Stilim'de 90'lar İkon Konsepti Yapan Yarışmacıların Ünlü İsimlere 'Benzerliği' Dile Düştü!

Eski sezonlarda olduğu bu sezon da bir 90'lar konsepti izlemek herkesi bir hayli eğlendirdi.

Birbirinden azimli yarışmacıların podyuma çıkıp kombinleriyle ve tarzlarıyla bizleri 90'lara götürdü. Her bir yarışmacı kendi sevdiği isim gibi jüri üyelerinin karşısına çıktı. Sadece kombinlerin değil dans performanslarının da yarıştığı bu haftanın finali izleyenleri epey güldürdü.

Kimi yarışmacının tarzı çok beğenilirken, kimileriyse asla canlandırdığı ünlüye benzemedi.

Hadi gelin, hangi yarışmacı hangi ünlü isme dönüşmüş...