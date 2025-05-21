İşte Benim Stilim'de 90'lar İkon Konsepti Yapan Yarışmacıların Ünlü İsimlere 'Benzerliği' Dile Düştü!
Tam 8 yılın ardından tüm kaos ve enerjisiyle ekranlara dönen İşte Benim Stilim moda yarışması büyük bir heyecanla takip ediliyor. Eski izleyici kitlesini yeniden kazanan yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.
Öykü Serter'in sunduğu popüler moda yarışmasının bu haftaki finalinde '90'lar İkon' konsepti belirlendi. Yarışmacılar kominleriyle ünlü isimlere benzemeye çalışırken ortaya çıkan bazı sonuçlar epey dile düştü.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan ikonik moda yarışması İşte Benim Stilim'de bu haftanın final bölümünde '90'lar İkon' konsepti işlendi.
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Kardelen Toprak - Aşkın Nur Yengi
Sema Koral - Zerrin Özer
Ceyda Şahin Ertan - Rengin
Ahsen Nur Andiç - Banu Alkan
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Nadia Afshar - Ebru Gündeş
Aysel Özer - Julia Roberts
Mariam Seyit - Britney Spears
Sümeyra Su Karabacak - Tarkan
Ayşegül Eraslan - Sibel Can
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Ceren Topkara - Janet Jackson
Begüm Ece Coşkun - Ayşegül Aldinç
Yağmur Beşikçi - Seda Sayan
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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