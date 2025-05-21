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İşte Benim Stilim'de 90'lar İkon Konsepti Yapan Yarışmacıların Ünlü İsimlere 'Benzerliği' Dile Düştü!

İşte Benim Stilim'de 90'lar İkon Konsepti Yapan Yarışmacıların Ünlü İsimlere 'Benzerliği' Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.05.2025 - 13:02

Tam 8 yılın ardından tüm kaos ve enerjisiyle ekranlara dönen İşte Benim Stilim moda yarışması büyük bir heyecanla takip ediliyor. Eski izleyici kitlesini yeniden kazanan yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. 

Öykü Serter'in sunduğu popüler moda yarışmasının bu haftaki finalinde '90'lar İkon' konsepti belirlendi. Yarışmacılar kominleriyle ünlü isimlere benzemeye çalışırken ortaya çıkan bazı sonuçlar epey dile düştü.

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Tv8 ekranlarında yayınlanan ikonik moda yarışması İşte Benim Stilim'de bu haftanın final bölümünde '90'lar İkon' konsepti işlendi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan ikonik moda yarışması İşte Benim Stilim'de bu haftanın final bölümünde '90'lar İkon' konsepti işlendi.

Eski sezonlarda olduğu bu sezon da bir 90'lar konsepti izlemek herkesi bir hayli eğlendirdi. 

Birbirinden azimli yarışmacıların podyuma çıkıp kombinleriyle ve tarzlarıyla bizleri 90'lara götürdü. Her bir yarışmacı kendi sevdiği isim gibi jüri üyelerinin karşısına çıktı. Sadece kombinlerin değil dans performanslarının da yarıştığı bu haftanın finali izleyenleri epey güldürdü. 

Kimi yarışmacının tarzı çok beğenilirken, kimileriyse asla canlandırdığı ünlüye benzemedi. 

Hadi gelin, hangi yarışmacı hangi ünlü isme dönüşmüş...

Kardelen Toprak - Aşkın Nur Yengi

Kardelen Toprak - Aşkın Nur Yengi

Kardelen bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 30.2 puan topladı.

Sema Koral - Zerrin Özer

Sema Koral - Zerrin Özer

Sema bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 40 puan topladı.

Ceyda Şahin Ertan - Rengin

Ceyda Şahin Ertan - Rengin

Ceyda bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 31.2 puan topladı.

Ahsen Nur Andiç - Banu Alkan

Ahsen Nur Andiç - Banu Alkan

Ahsen bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 26.7 puan topladı. 

Yarışmaya veda etti.

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Nadia Afshar - Ebru Gündeş

Nadia Afshar - Ebru Gündeş

Nadia bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 36.5 puan topladı.

Aysel Özer - Julia Roberts

Aysel Özer - Julia Roberts

Aysel bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 14.8 puan topladı. 

Yarışmaya veda etti.

Mariam Seyit - Britney Spears

Mariam Seyit - Britney Spears

Mariam bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 32.7 puan topladı.

Sümeyra Su Karabacak - Tarkan

Sümeyra Su Karabacak - Tarkan

Su bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 34.5 puan topladı.

Ayşegül Eraslan - Sibel Can

Ayşegül Eraslan - Sibel Can

Ayşegül bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 39.9 puan topladı.

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Ceren Topkara - Janet Jackson

Ceren Topkara - Janet Jackson

Ceren bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 28.8 puan topladı.

Begüm Ece Coşkun - Ayşegül Aldinç

Begüm Ece Coşkun - Ayşegül Aldinç

Begüm bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 39 puan topladı.

Yağmur Beşikçi - Seda Sayan

Yağmur Beşikçi - Seda Sayan

Yağmur bu kombiniyle jüri üyeleri ve yarışmacılardan toplam 36.2 puan topladı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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