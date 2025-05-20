onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Usta Oyuncu Ediz Hun'dan Dizi-Film Sektörüne Yönelik Çok Sert Bir Tepki Geldi!

Usta Oyuncu Ediz Hun'dan Dizi-Film Sektörüne Yönelik Çok Sert Bir Tepki Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 14:17

Yeşilçam dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Ediz Hun geçtiğimiz gün Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’ne katıldı. Usta oyuncu önemli açıklamalarda bulunurken dizi ve film sektörüne de sağlam bir tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam sinemasında birçok unutulmaz filmde rol alan Ediz Hun dün Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’ne katılım gösterdi.

Yeşilçam sinemasında birçok unutulmaz filmde rol alan Ediz Hun dün Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’ne katılım gösterdi.

Festivalde mikrofon başına geçen Ediz Hun günümüz senaryolarının gençlere göre yazıldığının altını çizdi. Türkiye’deki birçok deneyimli ve kıymetli oyuncunun sinema sektöründen el çektiklerini belirten Ediz Hun, Yeşilçam dönemini “Zor ama tutkulu günlerdi” diye anlattı. 

79 yaşında tiyatro sahnesine çıkarken 68 sayfalık bir oyunu ezberlediğinin altını çizen usta oyuncu “Disiplin, irade ve sorumluluk olmazsa sahnede duramazsınız” dedi.

Dizi ve film sektörüne yönelik önemli bir sitemde de bulunan Ediz Hun şu sözlerle bir hayli dikkat çekti:

Dizi ve film sektörüne yönelik önemli bir sitemde de bulunan Ediz Hun şu sözlerle bir hayli dikkat çekti:

Al Pacino, Robert De Niro gibi 70 yaşını geçmiş oyuncular hâlâ ana karakterlerde rol alıyor. Bizde ise yaşlı sanatçılar genellikle amca, baba, dede gibi kısıtlı rollerle sınırlandırılıyor.” 

Yaşanan bu durumun nedenini de açıklayan Ediz Hun, sektörün sadece Türkiye iç pazarına hitap ettiğini belirtti. 

Hun ayrıca, “Benim halkım beni beğensin isterim. Örneğin mesleğinde yaşadığı sorunlara karşı mücadele eden bir profesör, hastalığıyla mücadele eden bir yetişkin ya da bir emeklinin hayatı gibi rol gelirse oynarım. Ama sırf ‘baba rolü’ bana yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın