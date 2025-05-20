Usta Oyuncu Ediz Hun'dan Dizi-Film Sektörüne Yönelik Çok Sert Bir Tepki Geldi!
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Yeşilçam sinemasında birçok unutulmaz filmde rol alan Ediz Hun dün Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’ne katılım gösterdi.
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Dizi ve film sektörüne yönelik önemli bir sitemde de bulunan Ediz Hun şu sözlerle bir hayli dikkat çekti:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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