Usta Oyuncu Ediz Hun'dan Dizi-Film Sektörüne Yönelik Çok Sert Bir Tepki Geldi!

“Al Pacino, Robert De Niro gibi 70 yaşını geçmiş oyuncular hâlâ ana karakterlerde rol alıyor. Bizde ise yaşlı sanatçılar genellikle amca, baba, dede gibi kısıtlı rollerle sınırlandırılıyor.”

Yaşanan bu durumun nedenini de açıklayan Ediz Hun, sektörün sadece Türkiye iç pazarına hitap ettiğini belirtti.

Hun ayrıca, “Benim halkım beni beğensin isterim. Örneğin mesleğinde yaşadığı sorunlara karşı mücadele eden bir profesör, hastalığıyla mücadele eden bir yetişkin ya da bir emeklinin hayatı gibi rol gelirse oynarım. Ama sırf ‘baba rolü’ bana yetmiyor” ifadelerini kullandı.