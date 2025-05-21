"Ağzını Dikerim!": İşte Benim Stilim'de Nur Bilen'in 'Şey' Diye Gömdüğü Tasarımın Sahibinden Ağır Tepki!
İşte Benim Stilim yarışmasının her bölümünde apayrı bir olaya şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Nur Bilen Yavuzer, Kardelen'in giydiği kombini adeta yerin dibine soktu. Kardelen'in 'şey' diye bahsettiği korsenin tasarımcısıysa, Yavuzer'in sözleri sonrası öfkeden deliye döndü. 'Senin ağzını dikerim' diyen Gülşah Evecen bir de ünlü tasarımcıya Yunan Mitolojisi dersi verdi.
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Uzun yıllar sonra ekranlara dönen İşte Benim Stilim'de yaşanan pek çok olay izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.
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"O belindeki şeyin onunla ne alakası var? O elbiseyi ne olur kaldır at, çocuk elbisesi o müsamere elbisesi" diye sert çıkan Yavuzer Kardelen'e 1 puan verdi.
Nur Bilen Yavuzer'in Kardelen'e çok ağır şekilde yüklenmesi göze çarparken işe başka bir isim daha girdi.
Gülşah Evecen'in sosyal medya hesabından "Haddim Haddinizi Bilene Kadar!" notuyla yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
Evecen imza attığı ve Kardelen'in taşıdığı korse üzerinden Nur Bilen Yavuzer'e de Yunan Mitolojisi dersi verdi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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