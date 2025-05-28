Tarih Eser Operasyonunda Padişah Fermanları Ele Geçirildi

Fatih ve Kadıköy’de adreslere düzenlenen operasyonda pek çok tarihi eser bulundu. Lidyalılara ait M.Ö 7’nci yüzyıla tarihlenen sikkeler ele geçirilirken bunların Roma, Bizans, Abbasi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemine tarihlendiği belirtildi. Toplam bulunan sikkenin 1143 adet olduğu açıklandı.

17,18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanlar da bulundu. Belgeler arasında ultan Abdülhamid ve 3'üncü Selim dönemlerine ait orijinal fermanların da bulunduğu belirtildi.