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Tarih Eser Operasyonunda Padişah Fermanları Ele Geçirildi

Tarih Eser Operasyonunda Padişah Fermanları Ele Geçirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 13:40

İstanbul’da tarihi eser operasyonu düzenlendi. Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmak için hazırlandığı tespit edildi. Operasyonda 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınanlardan biri Anzak kökenli çıktı. Kişinin Gelibolu’da Anzaklara ait savaş kalıntılarını kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınanlardan biri Anzak kökenli çıktı. Kişinin Gelibolu’da Anzaklara ait savaş kalıntılarını kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Kadköy ilçeleriyle birlikte İstanbul Havalimanı’nda 6 farklı operasyon düzenledi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan birisi ise Anzak kökenli. Söz konusu kişinin Gelibolu’da Anzaklara ait savaş kalıntılarını toplayarak kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kişinin bagajında 108 eser ve obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin Milli Mücadele Dönemi’ne ait olduğu değerlendirildi.

Tarihi eser operasyonunda padişah fermanları ele geçirildi.

Tarihi eser operasyonunda padişah fermanları ele geçirildi.

Fatih ve Kadıköy’de adreslere düzenlenen operasyonda pek çok tarihi eser bulundu. Lidyalılara ait M.Ö 7’nci yüzyıla tarihlenen sikkeler ele geçirilirken bunların Roma, Bizans, Abbasi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemine tarihlendiği belirtildi. Toplam bulunan sikkenin 1143 adet olduğu açıklandı. 

17,18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanlar da bulundu. Belgeler arasında ultan Abdülhamid ve 3'üncü Selim dönemlerine ait orijinal fermanların da bulunduğu belirtildi.

Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen eserler de bulundu.

Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen eserler de bulundu.

Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında bulunduğu bin 671 obje ele geçirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Jonathan

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