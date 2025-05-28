Tarih Eser Operasyonunda Padişah Fermanları Ele Geçirildi
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Operasyonda gözaltına alınanlardan biri Anzak kökenli çıktı. Kişinin Gelibolu’da Anzaklara ait savaş kalıntılarını kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.
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Tarihi eser operasyonunda padişah fermanları ele geçirildi.
Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen eserler de bulundu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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