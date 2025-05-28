Para Transferlerinde Yeni Dönem mi Başlıyor? SMS Doğrulaması Gerçeğini BDDK Açıkladı
Son günlerde “para transferlerinde yeni dönem” başlıklı pek çok haber çıktı. İnternet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilecek para transferlerine SMS doğrulaması geleceği iddia edildi. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kaynakları iddialara son noktayı koydu.
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Para transferlerinde yeni dönem mi başlıyor?
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Para transferlerinde SMS doğrulaması olacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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asılsız olacak tabi şimdi kim uğraşacak sms doğrulaması vs zaten öyle olursa millet nasıl dolandırılacak haklılar uğraşmamakta