Para Transferlerinde Yeni Dönem mi Başlıyor? SMS Doğrulaması Gerçeğini BDDK Açıkladı

Son günlerde ortaya atılan iddialardan biri de para transferlerinde yeni bir dönemin başlayacağına yönelik oldu. Kamuoyunda çıkan pek çok haberde dijital bankacılıkta yeni bir adım atılacağı ileri sürüldü. İddialara göre 1 Haziran 2025 itibarıyla İnternet ve mobil bankacılıktan gerçekleştirilen para transferlerinde SMS doğrulamasının zorunlu olacağı öne sürüldü.

Ancak bu iddialara BDDK'dan yalanlama geldi.