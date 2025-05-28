onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Para Transferlerinde Yeni Dönem mi Başlıyor? SMS Doğrulaması Gerçeğini BDDK Açıkladı

Para Transferlerinde Yeni Dönem mi Başlıyor? SMS Doğrulaması Gerçeğini BDDK Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 13:12

Son günlerde “para transferlerinde yeni dönem” başlıklı pek çok haber çıktı. İnternet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilecek para transferlerine SMS doğrulaması geleceği iddia edildi. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kaynakları iddialara son noktayı koydu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Para transferlerinde yeni dönem mi başlıyor?

Para transferlerinde yeni dönem mi başlıyor?

Son günlerde ortaya atılan iddialardan biri de para transferlerinde yeni bir dönemin başlayacağına yönelik oldu. Kamuoyunda çıkan pek çok haberde dijital bankacılıkta yeni bir adım atılacağı ileri sürüldü. İddialara göre 1 Haziran 2025 itibarıyla İnternet ve mobil bankacılıktan gerçekleştirilen para transferlerinde SMS doğrulamasının zorunlu olacağı öne sürüldü. 

Ancak bu iddialara BDDK'dan yalanlama geldi.

Para transferlerinde SMS doğrulaması olacak mı?

Para transferlerinde SMS doğrulaması olacak mı?

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kaynakları bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

BDDK kaynakları para transferi sisteminin mevcut bir şekilde devam edeceğini belirtirken, SMS doğrulaması gibi bir çalışmanın olmadığını açıkladı. 

“ Para transferlerinde  yeni dönem”, “Para transferlerinde SMS doğrulaması olacak” gibi haberlerin asılsız olduğu dile getirildi.

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
anil şahin

asılsız olacak tabi şimdi kim uğraşacak sms doğrulaması vs zaten öyle olursa millet nasıl dolandırılacak haklılar uğraşmamakta