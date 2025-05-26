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İslam Memiş’ten Kurban Bayramı Öncesi Altın Alacaklara Gram Altın Uyarısı

İslam Memiş’ten Kurban Bayramı Öncesi Altın Alacaklara Gram Altın Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 17:24

Finans Analisti İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi altın alacaklara gram altın uyarısı yaptı. Memiş, altının son durumunu değerlendirerek fiyatların her bayram öncesi düştüğünü dile getirdi. TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız ile Bilmedikleriniz' yayınına katılan Memiş, bayrama kadar vatandaşa 'Nakit ihtiyacınızı giderin' dedi ve gram altın uyarısında bulundu. 

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Kurban Bayramı'na geri sayım başlarken altına yatırım yapmak isteyenler "Ne zaman altın almalıyım?" sorusunun yanıtını arıyor.

Kurban Bayramı'na geri sayım başlarken altına yatırım yapmak isteyenler "Ne zaman altın almalıyım?" sorusunun yanıtını arıyor.

Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber'e altının son durumunu değerlendirdi. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomiyi etkilediğini belirterek “Altın fiyatları için Trump’ın iki dudağının arasından çıkana bakıyoruz dedi. Trump’ın açıklamalarının altın fiyatlarını vurduğunu söyleyen Memiş, bu nedenle belirsizliğin olduğunu kaydetti. Memiş, Trump’ın açıklamalarının ardından ons altının 3 bin 500 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirtti.

Altın tarafında düzeltmenin bitmediğini dile getiren Memiş, “Teknik olarak düzeltme bitmedi. Açıklamalarla coşkuyla sert inişler yükselişler görüyoruz ama tekrar 3 bin 500 dolara görecek miyiz? Tekrar 4 bin 300 rakamlarını ne zaman göreceğiz? Bu tamamen açıklamalara bağlı” dedi.

İslam Memiş'ten bayram öncesi altın alacaklara gram altın uyarısı.

İslam Memiş'ten bayram öncesi altın alacaklara gram altın uyarısı.

Gram altına dair uyarılarda bulunan İslam Memiş şunları söyledi:

'Nisan ayında 4 bin 300 TL olan gram altın fiyatında 3 bin 500 dolar Ons Altın tarafında görüldü. Mayıs ayında bu seviyeleri görmedik. Haziran ayında bu seviyeler görülecek mi buna bakmak lazım. Altın yatırımcısını nisanda gördüğü rakamları görecek mi buna bakmamız lazım. 

Teknik düzeltmeler bitmedi. 3 bin 500 dolardan 3 bin 100 seviyesine kadar geriledi. 2 bin 800 seviyesine gelmedi. 

Gram altında 4 bin TL seviyesine altına tekrar sarkmalarda altın yatırımcısına yeni yol haritası belirleyeceğiz.'

"Nakit ihtiyacınızı giderin" sözleri.

"Nakit ihtiyacınızı giderin" sözleri.

Bayram yaklaşırken vatandaşlara nakit ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda uyaran İslam Memiş, her bayram öncesi makas aralığının açıldığını ifade etti. 

Memiş, “Gram altın/TL fiyatına bakıldığında özellikle 4 bin 184- 4 bin 210 aralığında kur var. Makas aralığı 30 TL. Normal şartlarda makas aralığı 10 TL’ydi. Şimdi 30 liraydı. Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının serbest piyasalarda daha ucuz olmasının sebebi vatandaşlar Kurban Bayramı hazırlığı yapıyor. Nakit ihtiyacı var. Geçen hafta müthiş TL ihtiyacı vardı. Bu hafta da TL’ye olan talep devam edecek. O yüzden fiyat her zaman geriler bayram öncesi, bir de makas aralıklarını açarlar. Geçen hafta nakit ihtiyacı olanları uyarmıştım, ‘bayram yaklaşıyor, nakit ihtiyacınızı giderin’ diye. Bu hafta da bu uyarım geçerli” diye konuştu.

İslam Memiş'in TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız ile Bilmedikleriniz' programındaki açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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