İslam Memiş’ten Kurban Bayramı Öncesi Altın Alacaklara Gram Altın Uyarısı

Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber'e altının son durumunu değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomiyi etkilediğini belirterek “Altın fiyatları için Trump’ın iki dudağının arasından çıkana bakıyoruz dedi. Trump’ın açıklamalarının altın fiyatlarını vurduğunu söyleyen Memiş, bu nedenle belirsizliğin olduğunu kaydetti. Memiş, Trump’ın açıklamalarının ardından ons altının 3 bin 500 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirtti.

Altın tarafında düzeltmenin bitmediğini dile getiren Memiş, “Teknik olarak düzeltme bitmedi. Açıklamalarla coşkuyla sert inişler yükselişler görüyoruz ama tekrar 3 bin 500 dolara görecek miyiz? Tekrar 4 bin 300 rakamlarını ne zaman göreceğiz? Bu tamamen açıklamalara bağlı” dedi.