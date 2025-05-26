İslam Memiş’ten Kurban Bayramı Öncesi Altın Alacaklara Gram Altın Uyarısı
Finans Analisti İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi altın alacaklara gram altın uyarısı yaptı. Memiş, altının son durumunu değerlendirerek fiyatların her bayram öncesi düştüğünü dile getirdi. TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız ile Bilmedikleriniz' yayınına katılan Memiş, bayrama kadar vatandaşa 'Nakit ihtiyacınızı giderin' dedi ve gram altın uyarısında bulundu.
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Kurban Bayramı'na geri sayım başlarken altına yatırım yapmak isteyenler "Ne zaman altın almalıyım?" sorusunun yanıtını arıyor.
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İslam Memiş'ten bayram öncesi altın alacaklara gram altın uyarısı.
"Nakit ihtiyacınızı giderin" sözleri.
İslam Memiş'in TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız ile Bilmedikleriniz' programındaki açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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