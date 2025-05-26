Atatürk’ün Talimatıyla Kurulmuştu: Türkiye’nin 87 Yıllık Kooperatifi Borç Batağında

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Nefes gazetesine konuştu. FİSKOBİRLİK’in 2 milyar TL’yi aşan borcu olduğunu kaydetti. Kurumun günlük 2.5 milyon TL faiz ödediğini kaydeden Karan, “Şu anda bütün gayrimenkullerine birebir ipotek karşılığında bankalardan kredi kullanılmış, mal varlığının tamamı kadar borcu var. Son yıllarda Tirebolu ve Fatsa ile Giresun’da genel müdürlüğün önü, entegre tesisinin önü, ne buluyorlarsa, hangisi öncelikle satılıyorsa onu satma derdine düşmüş bir yönetimle karşı karşıyayız” diye konuştu.