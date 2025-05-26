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Atatürk’ün Talimatıyla Kurulmuştu: Türkiye’nin 87 Yıllık Kooperatifi Borç Batağında

Atatürk’ün Talimatıyla Kurulmuştu: Türkiye’nin 87 Yıllık Kooperatifi Borç Batağında

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 16:26

1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan  Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) borç batağında. Nefes gazetesinden Dilan Kutlu’nun haberine göre geçen seneden bu yana borçları katlanarak artan FİSKOBİRLİK, taşınmazlarını satışa çıkardı. 

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Türkiye’nin köklü markaları ekonomik krizi derinden hissediyor.

Türkiye’nin köklü markaları ekonomik krizi derinden hissediyor.

Köklü markalar borç batağına saplandı. Ülkenin köklü dev markaları art arda iflas bayrağını çekip konkordato ilan ediyor. Nefes gazetesinden Dilan Kutlu’nun haberine göre FİSKOBİRLİK de borç batağında. 

1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan FİSKOBİRLİK, Türkiye’nin köklü kooperatifleri arasında başı çekiyor. Geçen seneden bu yana borç sarmalı içinde olan firmanın borçları git gide artıyor.

"Mal varlığının tamamı kadar borcu var."

"Mal varlığının tamamı kadar borcu var."

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Nefes gazetesine konuştu. FİSKOBİRLİK’in 2 milyar TL’yi aşan borcu olduğunu kaydetti. Kurumun günlük 2.5 milyon TL faiz ödediğini kaydeden Karan, “Şu anda bütün gayrimenkullerine birebir ipotek karşılığında bankalardan kredi kullanılmış, mal varlığının tamamı kadar borcu var. Son yıllarda Tirebolu ve Fatsa ile Giresun’da genel müdürlüğün önü, entegre tesisinin önü, ne buluyorlarsa, hangisi öncelikle satılıyorsa onu satma derdine düşmüş bir yönetimle karşı karşıyayız” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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