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Otomobil Fiyatlarına Zam Geliyor! Ucuz Araç Almak İsteyenlere “Elinizi Çabuk Tutun" Uyarısı

Otomobil Fiyatlarına Zam Geliyor! Ucuz Araç Almak İsteyenlere “Elinizi Çabuk Tutun" Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 12:16

Döviz kurundaki değişiklikler otomobil pazarını önemli ölçüde etkiliyor. Euroya göre değişiklik gösteren otomobillere haziranda ayında zam gelmesi bekleniyor. NTV’de Burak Taşçı’nın haberine göre eurodaki değişiklik haziran ayı otomobil fiyat listesine yansıyacak. Bu nedenle otomobil almak isteyenlere “Elinizi çabuk tutun uyarısı” yapıldı.

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Euro kurundaki hareketlilik otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Euro kurundaki hareketlilik otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Mayıs ayı başında 43.50 TL seviyesinde olan euro tarihi rekorunu kırarak günümüzde 44.5 TL seviyesine geldi. Eur kurundaki hareketlilikten sert şekilde etkileyen otomobil fiyatları da bu yükselişten nasibini alacak. Ek maliyetler de eklendiğinde otomobil fiyatları cep yakmaya devam edecek.

Haziranda otomobil fiyatlarına zam geliyor. Ucuz araç almak isteyenlere “Elinizi çabuk tutun" uyarısı.

Haziranda otomobil fiyatlarına zam geliyor. Ucuz araç almak isteyenlere “Elinizi çabuk tutun" uyarısı.

Otomobil firmaları mayıs ayı sona ererken yeni ay için fiyatları listelendirmeye başladı. Mayıs ayı fiyatlarından otomobil almak isteyenlere son çağrı yapıldı. Haziran zammından önce otomobil almak isteyenlerin elini çabuk tutuması gerekiyor.

İşte en ucuz otomobiller!

İşte en ucuz otomobiller!

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre en ucuz otomobiller şöyle:

  • Alfa Romeo Junior Elettrica 1 milyon 799 bin TL

  • Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2 milyon 541 bin 372 TL

  • BMW 120 Sport Line 2 milyon 974 bin TL

  • Cupra Born 1 milyon 925 bin TL

  • Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 1 milyon 104 bin 900 TL

  • Ford Puma 1.0 Titanium manuel 1 milyon 514 bin 600 TL

  • Hyundai i10 1.2 MPI manuel 1 milyon 134 bin  TL

  • Mercedes A200 2 milyon 944 bin  TL

  • MG ZS Comfort 1.0 AT 1 milyon 399 bin TL

  • Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 256 bin  TL

  • Renault Clio Evolution 1.0 TCe 1 milyon 434 bin TL

  • Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1 milyon 419 bin TL

  • Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1 milyon 594 bin TL

  • Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1 milyon 620 bin  TL

  • Togg T10X V1 RWD Standart menzil 1 milyon 440 bin TL

  • BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL

  • Honda Jazz 1.5L Hybrid 1 milyon 575 bin TL

  • KIA Picanto 1.0 1 milyon 160 bin TL

  • Chery Omoda 5 Pro 2 milyon 100 bin TL

  • Volkswagen Polo 1.0 manuel 1 milyon 631 bin TL

  • Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 549 bin 900 TL

  • Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 632 bin TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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