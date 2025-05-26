Otomobil Fiyatlarına Zam Geliyor! Ucuz Araç Almak İsteyenlere “Elinizi Çabuk Tutun" Uyarısı
Döviz kurundaki değişiklikler otomobil pazarını önemli ölçüde etkiliyor. Euroya göre değişiklik gösteren otomobillere haziranda ayında zam gelmesi bekleniyor. NTV’de Burak Taşçı’nın haberine göre eurodaki değişiklik haziran ayı otomobil fiyat listesine yansıyacak. Bu nedenle otomobil almak isteyenlere “Elinizi çabuk tutun uyarısı” yapıldı.
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Euro kurundaki hareketlilik otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor.
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Haziranda otomobil fiyatlarına zam geliyor. Ucuz araç almak isteyenlere “Elinizi çabuk tutun" uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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