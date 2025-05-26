Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Kira Sözleşmeleri E-Devlet'te!

Şimşek, şunları dedi:

'Hizmetle kamuya ek mali yük de oluşturulmadı. Uygulama, vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyete katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandı. Hizmet kalitesini artırmak için ekiplerimiz arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu hizmeti, tüzel kişileri de kavrayacak şekilde genişletmek için çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımız, genişletilen kapsamıyla e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir.'