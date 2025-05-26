Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Kira Sözleşmeleri E-Devlet'te!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmeleri artık e-Devlet'ten yapılıyor. 81 ilin tamamında kullanılan bu uygulamayla e-kira sözleşmesi sayısı 21 bini buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, kira sözleşmesi e-Devlet’ten nasıl yapılır?
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Bir belge için kurum kurum gezmek artık tarih oldu. Resmi kurumlardan alınabilecek pek çok belge ve sözleşme artık bir tık uzakta.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-kira sözleşmesine dair bir açıklamada bulundu.
Kira Sözleşmesi e-Devlet’ten Nasıl Yapılır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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