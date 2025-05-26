onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Kira Sözleşmeleri E-Devlet'te!

Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Kira Sözleşmeleri E-Devlet'te!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 11:09

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmeleri artık e-Devlet'ten yapılıyor. 81 ilin tamamında kullanılan bu uygulamayla e-kira sözleşmesi sayısı 21 bini buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, kira sözleşmesi e-Devlet’ten nasıl yapılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir belge için kurum kurum gezmek artık tarih oldu. Resmi kurumlardan alınabilecek pek çok belge ve sözleşme artık bir tık uzakta.

Bir belge için kurum kurum gezmek artık tarih oldu. Resmi kurumlardan alınabilecek pek çok belge ve sözleşme artık bir tık uzakta.

Geçmişte bir belge veya imza almak için kurum kurum gezilirken şimdi resmi kurumlardan istenilen tüm evraklara e-Devlet'ten ulaşmak mümkün. Zaman tasarrufu sağlayan e-Devlet'te kira sözleşmeleri de mevcut. Kira sözleşmeleri artık e-Devlet’ten ulaşılabiliyor. 81 ilin tamamında kullanılan uygulamayla e-kira sözleşmesi sayısı 21 bini buldu. Uygulama 4 Kasım 2024'te vatandaşın hizmetine sunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-kira sözleşmesine dair bir açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-kira sözleşmesine dair bir açıklamada bulundu.

Şimşek, şunları dedi:

'Hizmetle kamuya ek mali yük de oluşturulmadı. Uygulama, vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyete katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandı. Hizmet kalitesini artırmak için ekiplerimiz arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu hizmeti, tüzel kişileri de kavrayacak şekilde genişletmek için çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımız, genişletilen kapsamıyla e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir.'

Kira Sözleşmesi e-Devlet’ten Nasıl Yapılır?

Kira Sözleşmesi e-Devlet’ten Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile e-Devlet’e giriş yapın. e-Devlet’te arama kısmına “Kira Sözleşmesi İşlemleri” yazın. 

  • Çıkan ekranda ev sahibinin kiralanacak gayrimenkulünün bilgileri sisteme yüklenecek. Bu bilgiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün veri tabanı ile entregre olacak. 

  • Sisteme kiralama süresi, kira bedeli ve ödeme şekli gibi bilgiler girilecek. Ek olarak kiranın hangi bankadan yatırılacağı da belirtilecek. 

  • Hem kiracı hem de ev sahibi kira sözleşmesini elektronik imza veya SMS ile doğrulayacak. 

  • e-Devlet, otomatik olarak kira sözleşmesini Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın