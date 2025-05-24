Almanya’nın Ucuzluk Marketi Aldi’nin 199 Euroya Antalya Tatili Satması Gündem Oldu

Başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa kentinde ucuzluk marketi olarak öne çıkan Aldi, Antalya tatili satmaya başladı. Üstelik 8 günlük bu tatil 199 eurodan başlıyor. Satışı Kasım 2025-Mart 2026 tarihlerini kapsayan Aldi'nin 199 euroya Antalya tatili satması gündem oldu. Söz konusu tatil Aldi'nin internet sitesinde de yer aldı.

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