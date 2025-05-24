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Almanya’nın Ucuzluk Marketi Aldi’nin 199 Euroya Antalya Tatili Satması Gündem Oldu

Almanya’nın Ucuzluk Marketi Aldi’nin 199 Euroya Antalya Tatili Satması Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.05.2025 - 13:55

Başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa kentinde ucuzluk marketi olarak öne çıkan Aldi, Antalya tatili satmaya başladı. Üstelik 8 günlük bu tatil 199 eurodan başlıyor. Satışı Kasım 2025-Mart 2026 tarihlerini kapsayan Aldi'nin 199 euroya Antalya tatili satması gündem oldu. Söz konusu tatil Aldi'nin internet sitesinde de yer aldı.

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Almanya süpermarketinden 199 euroya Antalya tatili. Söz konusu tatil ilanı Aldi'nin broşürlerinde yer aldı.

Almanya süpermarketinden 199 euroya Antalya tatili. Söz konusu tatil ilanı Aldi'nin broşürlerinde yer aldı.

Aldi, Avrupa'nın ucuzluğuyla öne çıkan süpermarketi. Aynı zamanda tatil turları da satan Aldi'nin bir turu oldukça dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görsele göre Aldi 8 günlük Antalya tatiline 199 euro (yaklaşık 9 bin TL) fiyat biçti. Söz konusu ilan sosyal medyada ucuzluğuyla gündem oldu.

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199 eurodan başlayan tatilin detayları internet sitesinde "Rakipsiz fiyat" sözleriyle yer aldı.

199 eurodan başlayan tatilin detayları internet sitesinde "Rakipsiz fiyat" sözleriyle yer aldı.

Aldi’nin internet sitesinde turun detaylarına yer verildi. “Rakipsiz fiyat” ifadelerini yer aldığı ilanda “Antik yerleri, muhteşem kıyı manzaralarını ve UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Pamukkale'yi keşfedin. Yarım pansiyonlu birinci sınıf 4/5 yıldızlı otellerde rahatlayın ve termal bir otelde sağlıklı yaşam anlarının tadını çıkarın - çeşitlilik, kültür ve rahatlama dolu bir tatil” denildi.

Tatil planı şöyle yer aldı:

  • Alanya (2. gün) ve Antalya (6. gün) şehir turu

  • Traverten terasların altında fotoğraf molası (4.Gün)

  • Halı dokuma atölyesi ziyareti (5. gün)

  • Mücevher ve deri firmasına ziyaret (6. Gün)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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futboltopu20

türk işletmeciler yerli turist gelmesin diye ya zam yaparlar ya rezervasyonu kapatırlar

Ayhan K.

Ülke elden gitti derken bunları kastediyorduk

futboltopu20

😡😡😡😡