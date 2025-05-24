Almanya’nın Ucuzluk Marketi Aldi’nin 199 Euroya Antalya Tatili Satması Gündem Oldu
Başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa kentinde ucuzluk marketi olarak öne çıkan Aldi, Antalya tatili satmaya başladı. Üstelik 8 günlük bu tatil 199 eurodan başlıyor. Satışı Kasım 2025-Mart 2026 tarihlerini kapsayan Aldi'nin 199 euroya Antalya tatili satması gündem oldu. Söz konusu tatil Aldi'nin internet sitesinde de yer aldı.
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Almanya süpermarketinden 199 euroya Antalya tatili. Söz konusu tatil ilanı Aldi'nin broşürlerinde yer aldı.
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199 eurodan başlayan tatilin detayları internet sitesinde "Rakipsiz fiyat" sözleriyle yer aldı.
Tatil ilanına yorumlar da gecikmedi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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türk işletmeciler yerli turist gelmesin diye ya zam yaparlar ya rezervasyonu kapatırlar
Ülke elden gitti derken bunları kastediyorduk
😡😡😡😡