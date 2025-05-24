Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bilgisayar… İnternet Alışverişinde Kargo Ücreti Kararı! Ticaret Bakanlığı Duyurdu

Ticaret Bakanlığı cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde tüketicinin cayma hakkının devam edeceğini belirtti:

“Tüketicilerimizin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünler olan; cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alış-verişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik de yeniden gözden geçirilmiş ve bu ürünler cayma hakkının istisnaları kapsamından çıkartılmıştır.

Böylelikle bu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanı korunmuş olup tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir.”