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Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bilgisayar… İnternet Alışverişinde Kargo Ücreti Kararı! Ticaret Bakanlığı Duyurdu

Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bilgisayar… İnternet Alışverişinde Kargo Ücreti Kararı! Ticaret Bakanlığı Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.05.2025 - 09:26

Ticaret Bakanlığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlemeler gerçekleştirdi. İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Mesafeli satışlarda iade edilen ürünün kargo ücreti tüketiciye yüklenmeyecek” denildi. Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar alışverişlerinde de yeni kurallar belirlendi. İşte internet alışverişinde yeni dönemin detayları.

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İnternet alışverişinde yeni dönem.

İnternet alışverişinde yeni dönem.

Ticaret Bakanlığı, mesafeli satış sözleşmelerinde değişikliğe gitti. Düzenlemeye göre internet alışverişinde cayma hakkını kullanan tüketicilere kargo iadesi yansıtılmayacak. Üründen cayma hakkını kullanan tüketicinin kargo iade ücreti satıcı tarafından karşılanacak.

Söz konusu düzenlemelere yönelik Ticaret Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Mesafeli satışlarda iade edilen ürünün kargo ücreti tüketiciye yüklenmeyecek” denilerek şöyle devam edildi:

“Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı/sağlayıcı tarafından karşılanması şeklindeki uygulamanın korunması yönünde yeniden mevzuat değişikliği yapılmış ve böylece tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması sağlanmıştır.”

Cep Telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ile ilgili yeni düzenleme.

Cep Telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ile ilgili yeni düzenleme.

Ticaret Bakanlığı cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde tüketicinin cayma hakkının devam edeceğini belirtti:

“Tüketicilerimizin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünler olan; cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alış-verişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik de yeniden gözden geçirilmiş ve bu ürünler cayma hakkının istisnaları kapsamından çıkartılmıştır. 

Böylelikle bu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanı korunmuş olup tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir.”

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:
twitter.com

'23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketicilerimizin cayma hakkı kullanımındaki kargo iade masraflarına hangi tarafça katlanılacağının sözleşme öncesi kararlaştırılmasına ve cayma hakkı istisnalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin olarak mevzuat değişikliği yapılmış ve anılan değişikliklerin 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Ancak 4 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen 28. Tüketici Konseyinde gündeme getirilen öneriler ve Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Ön Bilgilendirme Formuna, Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurma Şartı Bilgisi de Eklenmiştir

1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, tüketicilerimizin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla mesafeli sözleşme kurulmadan önce ve ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketici uyuşmazlıklarına yönelik olarak parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarına azami ölçüde özen gösterilmesine Bakanlığımızca devam edilecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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