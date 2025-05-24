Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bilgisayar… İnternet Alışverişinde Kargo Ücreti Kararı! Ticaret Bakanlığı Duyurdu
Ticaret Bakanlığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlemeler gerçekleştirdi. İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Mesafeli satışlarda iade edilen ürünün kargo ücreti tüketiciye yüklenmeyecek” denildi. Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar alışverişlerinde de yeni kurallar belirlendi. İşte internet alışverişinde yeni dönemin detayları.
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İnternet alışverişinde yeni dönem.
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Cep Telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ile ilgili yeni düzenleme.
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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