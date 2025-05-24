Cem Küçük Gazeteciliği Bırakan Altan Sancar'ı Hedef Aldı: Altan Sancar'dan Zehir Zemberek Yanıt Geldi
Gazeteci Altan Sancar, gazeteciliği bıraktığını; yakın zamanda yeni yazılarıyla kendi internet sitesi ile YouTube’da olacağını açıklamıştı. Gazeteci Cem Küçük ise TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Altan Sancar hakkında iddialarda bulundu. “Sen önce soğuk cüzdandaki paralarını açıkla” diyen Küçük’e Altan Sancar’dan sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Sancar, Cem Küçük ve Fatih Atik hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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Cem Küçük'ten Altan Sancar'a: "Sen ilk önce soğuk cüzdandaki parayı açıkla."
Cem Küçük hedef aldı, Altan Sancar'dan zehir zemberek yanıt geldi: "Alışmışsın parasını almadığın kelamı edememeye..."
Altan Sancar, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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