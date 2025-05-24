Cem Küçük Gazeteciliği Bırakan Altan Sancar'ı Hedef Aldı: Altan Sancar'dan Zehir Zemberek Yanıt Geldi

'Sana attığın iftirayı yedireceğim. Hazır ol' sözleriyle Cem Küçük'ü etiketleyen Altan Sancar, 'Alışmışsın parasını almadığın kelamı edememeye. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ben seni bu kadar korkuttuysam ne mutlu. Ama asıl şimdi başlıyorum' dedi ve şöyle devam etti:

'Bak şimdi haysiyet fukarası Cem efendi. Flash TV’de karşıma çıktığında söyleyemediklerini, şimdi saz arkadaşların ile yaptığın programda çalıp söylüyorsun. Senin işinin ne olduğunu yamandıkların da biliyor. Ama adımı vererek konuşamayacak kadar korkaksın, ama ben sana buradan açık açık cevap verecek kadar abdestimden eminim. Bak şimdi:

İlk görsel: MASAK raporuna giren kripto hesaplarım. Altında da hesaplarında hareket olanlar var. Benim hesaplarımda hiç hareket olmadığı için o rapora hareket girmemiş. Kimin hareketi var dersen, kurultay soruşturması tanığı sizin çok sevdiğiniz Erkan Çakır’ın.

Gelelim o cüzdanlardaki toplam hareketlere. Bak bakalım var mıymış para! Üçüncü hesaba senelerdir erişimim bile yok.

Zaten MASAK raporunda hesabında hareket olanlar yazılmış. Tek kuruş hareket yok.

Cem efendi, senin ağzına sakız yaptığın o MASAK raporu hepimizin elinde. Ben gazeteciliği niye bıraktım biliyor musun? Sizinle daha rahat uğraşmak için. Ben, sen ve saz arkadaşların gibi gazeteci numarası yaparak değil, gazetecilik yaparak evime lokma getirdim. Senin kursağın harama alışmış, helali kabul etmez.

Gazeteciliği bırakmam sizi sevindirmiş. Zaten bir siz sevindiniz bir de malum ekip. Ama üzül, asıl seninle ve saz arkadaşlarınla şimdi uğraşacağım. Sana tavsiye, karşılaştığında saygıdan ne yapacağını şaşırdığın adama, ekrandan iftira atma. Bak seninle bundan sonra nasıl uğraşıyorum.'

Adımı da söyleyemiyorsun, çünkü hakkında yaptığım suç duyurusundan haberin var. O yüzden korkaklık yapıyorsun.'