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Cem Küçük Gazeteciliği Bırakan Altan Sancar'ı Hedef Aldı: Altan Sancar'dan Zehir Zemberek Yanıt Geldi

Cem Küçük Gazeteciliği Bırakan Altan Sancar'ı Hedef Aldı: Altan Sancar'dan Zehir Zemberek Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.05.2025 - 12:35

Gazeteci Altan Sancar, gazeteciliği bıraktığını; yakın zamanda yeni yazılarıyla kendi internet sitesi ile YouTube’da olacağını açıklamıştı. Gazeteci Cem Küçük ise TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Altan Sancar hakkında iddialarda bulundu. “Sen önce soğuk cüzdandaki paralarını açıkla” diyen Küçük’e Altan Sancar’dan sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Sancar, Cem Küçük ve Fatih Atik hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Cem Küçük'ün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz 👇

Cem Küçük'ten Altan Sancar'a: "Sen ilk önce soğuk cüzdandaki parayı açıkla."

Cem Küçük'ten Altan Sancar'a: "Sen ilk önce soğuk cüzdandaki parayı açıkla."

Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

“Bir gazeteci arkadaş muhalif. Gazeteciliği bıraktım demiş. Bizi gördüğünde öpüp koklayan sonra bilmem ne olan birisi. Tetikçiydi. Bu arkadaşta MASAK raporlarında soğuk cüzdan çıktı. Soğuk cüzdan yapmışlar hesabına belli miktar yüklenmiş. Bu arkadaş niye bırakıyor gazeteciliği. Çünkü delil çıkıyor, ifade veren çıkıyor, şoförler kime para götürdüğünü anlatıyor. Bunlar var.. Ben gazeteciliği bıraktım diyor. Sen ilk önce soğuk cüzdandaki parayı açıkla. MASAK raporunu yalanla, Beşiktaş Belediyesi’nin sana verdiği lüks aracı 4 sene kullandın. Bir de solculuk yapıyorlar, ‘hak, hukuk, adalet’ diye.”

Cem Küçük hedef aldı, Altan Sancar'dan zehir zemberek yanıt geldi: "Alışmışsın parasını almadığın kelamı edememeye..."

Cem Küçük hedef aldı, Altan Sancar'dan zehir zemberek yanıt geldi: "Alışmışsın parasını almadığın kelamı edememeye..."
twitter.com

'Sana attığın iftirayı yedireceğim. Hazır ol' sözleriyle Cem Küçük'ü etiketleyen Altan Sancar, 'Alışmışsın parasını almadığın kelamı edememeye. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ben seni bu kadar korkuttuysam ne mutlu. Ama asıl şimdi başlıyorum' dedi ve şöyle devam etti:

'Bak şimdi haysiyet fukarası Cem efendi. Flash TV’de karşıma çıktığında söyleyemediklerini, şimdi saz arkadaşların ile yaptığın programda çalıp söylüyorsun. Senin işinin ne olduğunu yamandıkların da biliyor. Ama adımı vererek konuşamayacak kadar korkaksın, ama ben sana buradan açık açık cevap verecek kadar abdestimden eminim. Bak şimdi:

İlk görsel: MASAK raporuna giren kripto hesaplarım. Altında da hesaplarında hareket olanlar var. Benim hesaplarımda hiç hareket olmadığı için o rapora hareket girmemiş. Kimin hareketi var dersen, kurultay soruşturması tanığı sizin çok sevdiğiniz Erkan Çakır’ın. 

Gelelim o cüzdanlardaki toplam hareketlere. Bak bakalım var mıymış para! Üçüncü hesaba senelerdir erişimim bile yok. 

Zaten MASAK raporunda hesabında hareket olanlar yazılmış. Tek kuruş hareket yok. 

Cem efendi, senin ağzına sakız yaptığın o MASAK raporu hepimizin elinde. Ben gazeteciliği niye bıraktım biliyor musun? Sizinle daha rahat uğraşmak için. Ben, sen ve saz arkadaşların gibi gazeteci numarası yaparak değil, gazetecilik yaparak evime lokma getirdim. Senin kursağın harama alışmış, helali kabul etmez. 

Gazeteciliği bırakmam sizi sevindirmiş. Zaten bir siz sevindiniz bir de malum ekip. Ama üzül, asıl seninle ve saz arkadaşlarınla şimdi uğraşacağım. Sana tavsiye, karşılaştığında saygıdan ne yapacağını şaşırdığın adama, ekrandan iftira atma. Bak seninle bundan sonra nasıl uğraşıyorum.'

Adımı da söyleyemiyorsun, çünkü hakkında yaptığım suç duyurusundan haberin var. O yüzden korkaklık yapıyorsun.'

Altan Sancar, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Altan Sancar, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
twitter.com

'Pazartesi günü Fatih Atik ve Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca kendilerinin tanıklığına başvurulmasını isteyerek kripto varlık borsalarındaki tüm hareketlerimin incelenmesi için MASAK araştırması talep edeceğim. CHP kurultay soruşturmasında dosyaya eklenen MASAK raporunun da dosyaya eklenmesini isteyeceğim. Hadi bakalım, kimin saklayacak neyi varmış görelim.'

Bir başka paylaşım daha yapan Sancar, 'Mesele ben değilim, mesele CHP’nin bugünkü yönetimi. Sinirimin nedeni de budur. Benim üzerimden CHP’nin yönetimine ve Özgür Özel’e çamur atılmasına ve kirletilmesine izin vermeyeceğim. Oturduğunuz yerleri kaybetme korkusu ile CHP’ye yüklenmek zorundasınız ve bunu gazeteci kisvesi ile yapıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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