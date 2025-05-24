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Tesla Türkiye'de Bot Saldırısına Uğradı: Model Y’nin Siparişe Açılacak Tarih ve Saati Belli Oldu

Tesla Türkiye'de Bot Saldırısına Uğradı: Model Y’nin Siparişe Açılacak Tarih ve Saati Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.05.2025 - 10:57

Tesla satışları geçen günlerde Türkiye’de kördüğüme döndü. Tesla Model Y siparişe açılır açılmaz dakikalar içerisinde tükenmiş, pek çok kullanıcı siteye ulaşamadığını ve siparişini tamamlayamadığını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Şikayetler artınca “Bazı kullanıcılar VPN kullanarak sipariş verdi” iddiaları gündeme geldi. Tesla, Türkiye’de yaşananların gerçek nedenini açıkladı. Öte yandan yapılan açıklamada Model Y'nin siparişe açılacağı yeni tarih ve saat duyuruldu.

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Sınırlı sayıda siparişe açılan Tesla Model Y almak isteyen pek çok vatandaş mağdur oldu.

Sınırlı sayıda siparişe açılan Tesla Model Y almak isteyen pek çok vatandaş mağdur oldu.

Geçen günlerde Tesla Türkiye, Model Y satışını açtı. Ancak satışın başladığı anda Tesla’nın sitesine erişim sorunları arttı. Araçlar dakikalar içerisinde tükendi, vatandaşlar siteye bile ulaşamadıklarını dile getirerek sosyal medyada şikayet yağdırdı. 

Hatta ortaya birçok iddia da atıldı. İddialara göre araç siparişi için bazı kişiler VPN kullanarak sınırlı sayıdaki araçları satın aldı.

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İddialar artınca Tesla Avrupa'dan bir açıklama yapıldı. Tesla, Türkiye'de bot saldırısına uğradı.

İddialar artınca Tesla Avrupa'dan bir açıklama yapıldı. Tesla, Türkiye'de bot saldırısına uğradı.
twitter.com

Tesla'nın resmi Avrupa ve Orta Doğu hesabından söz konusu iddialara ve yoğun ilgi gösterilen Model Y için açıklama yayınlandı. 

Açıklamada yoğun bot talebi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

'Türkiye'de Model Y'ye olan inanılmaz talepten dolayı çok heyecanlıyız. Son envanter listelememiz dakikalar içerisinde tükendi 🇹🇷

Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi. 

Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Ayrıca mümkün olan en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesini ve Türkiye'ye gönderilmesini sağlayacağız. Teşekkür ederiz!'

Peki Model Y ne zaman siparişe açılacak?

Peki Model Y ne zaman siparişe açılacak?

Model Y’nin siparişe açılacak tarih ve saati belli oldu. Tesla'dan yapılan açıklamada 'Bir sonraki envanter listeleme tarihleri: 28 Mayıs, 18:30 / 4 Haziran, 18:30' ifadeleri kullanıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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