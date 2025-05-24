Tesla Türkiye'de Bot Saldırısına Uğradı: Model Y’nin Siparişe Açılacak Tarih ve Saati Belli Oldu

Tesla'nın resmi Avrupa ve Orta Doğu hesabından söz konusu iddialara ve yoğun ilgi gösterilen Model Y için açıklama yayınlandı.

Açıklamada yoğun bot talebi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

'Türkiye'de Model Y'ye olan inanılmaz talepten dolayı çok heyecanlıyız. Son envanter listelememiz dakikalar içerisinde tükendi 🇹🇷

Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi.

Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Ayrıca mümkün olan en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesini ve Türkiye'ye gönderilmesini sağlayacağız. Teşekkür ederiz!'