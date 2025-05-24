Tesla Türkiye'de Bot Saldırısına Uğradı: Model Y’nin Siparişe Açılacak Tarih ve Saati Belli Oldu
Tesla satışları geçen günlerde Türkiye’de kördüğüme döndü. Tesla Model Y siparişe açılır açılmaz dakikalar içerisinde tükenmiş, pek çok kullanıcı siteye ulaşamadığını ve siparişini tamamlayamadığını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Şikayetler artınca “Bazı kullanıcılar VPN kullanarak sipariş verdi” iddiaları gündeme geldi. Tesla, Türkiye’de yaşananların gerçek nedenini açıkladı. Öte yandan yapılan açıklamada Model Y'nin siparişe açılacağı yeni tarih ve saat duyuruldu.
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Sınırlı sayıda siparişe açılan Tesla Model Y almak isteyen pek çok vatandaş mağdur oldu.
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İddialar artınca Tesla Avrupa'dan bir açıklama yapıldı. Tesla, Türkiye'de bot saldırısına uğradı.
Peki Model Y ne zaman siparişe açılacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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