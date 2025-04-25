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Yüzde 10 ÖTV’li Tesla Yeni Model Y Türkiye’de Satışa Sunulmasının Ardından Dakikalar İçinde Tükendi

Yüzde 10 ÖTV’li Tesla Yeni Model Y Türkiye’de Satışa Sunulmasının Ardından Dakikalar İçinde Tükendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 20:58

Dünyanın zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ürettiği Yeni Model Y, Türkiye’de satışa sunuldu. Tesla Yeni Model Y’nin en ucuz versiyonu yüzde 10 ÖTV ile Türkiye’de 17.00’da satışa çıktı. Sınırlı sayıda satışa sunulan Tesla Yeni Model Y, dakikalar içerisinde tükendi. Sosyal medyada aracı almak için dakikalarca mücadele edenler ise eli boş döndü. Peki, Tesla Yeni Model Y fiyatı ne kadar?

İşte satışa çıkan Tesla Yeni Model Y'nin en ucuz versiyonun fiyatı, özellikleri ve anında tükenmesine isyan eden kullanıcılar...

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Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu Türkiye'de yüzde 10 ÖTV ile satışa çıktı.

Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu Türkiye'de yüzde 10 ÖTV ile satışa çıktı.

Tesla Model Y, 25 Nisan Cuma günü saat 17.00’den itibaren Türkiye’de sınırlı sayıda satışa sunuldu. Model Y ön satışında iki araç satışa çıkarıldı. 1 milyon 866 bin ve 1 milyon 909 bin TL'den satışa çıkan otomobiller dakikalar içerisinde tükendi. Tesla Model Y’nin ilk teslimatının mayıs ayı sonunda yapılması planlanıyor. Yeni modellerin satışının İstanbul ve Ankara’nın yanısıra İzmir’de de yapılması bekleniyor.

Tesla, yeni modeliyle ÖTV oranlarını avantaja çevirme yolu izledi. Motor gücünü 160 kW altına çeken Tesla, Yeni Model Y’yi yüzde 10’luk vergi dilimine dahil etti. 

Tesla Türkiye'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Arkadan itişli ve şimdiye kadarki en uygun fiyata sahip Model Y’yi yeni versiyonuyla Türkiye’de satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Model Y, heyecan verici bir performans sunarken üstün kalite, konfor ve güvenlik sağlıyor. Yeni Model Y, bugün -25 Nisan Cuma- saat 17:00’den itibaren önceden yapılandırılmış araç envanter sayfamız üzerinden sınırlı sayıda satışa sunulacaktır.

Müşterilerimiz envanter sayfasındaki araçlar tükenene kadar bu aracı sipariş etme imkanına sahip olacaklar. Bu yıl müşterilerimizin özel sipariş imkânı bulunmamaktadır ancak önümüzdeki haftalarda envanter sayfamıza yeni araçlar eklenecektir. Bu nedenle müşterilerimiz yeni araçları takip etmek için sayfayı düzenli olarak kontrol edebilirler.'

Satışa sunulan Yeni Model Y şöyle oldu 👇

Satışa sunulan Yeni Model Y şöyle oldu 👇

Tesla'nın resmi internet sitesinde modellere dair şu bilgiler yer aldı:

'Ön tampondan arka lambaya kadar olan dış yüzey, her şarjda en fazla menzili elde edebilmeniz için maksimum verimlilik sağlayacak şekilde tamamen yeniden tasarlandı. Güncellenen süspansiyon, jantlar ve lastikler ile sürüşünüz daha yumuşak ve daha sessiz olacak.'

Bir diğer modeli de böyleydi 👇

Bir diğer modeli de böyleydi 👇

'Güncellenen jant ve lastik paketi daha yumuşak bir sürüş deneyimi sunar. Yeniden tasarlanan gövde dökümleri, daha az boşluk için parça sayısını 70'ten 1'e düşürür. Tek amaç, fısıltı düzeyinde sessiz bir sürüş yapılmasını sağlamak. Kaliteli malzemeler, gelişmiş özelliklerle bütünleşerek araçta yolculuğun verdiği hisse ilişkin algınızı değiştiren, yeniden tasarlanan bir kabin ortamı yaratır.'

1 milyon 866 bin TL'den satışa çıkan otomobiller dakikalar içerisinde tükendi!

1 milyon 866 bin TL'den satışa çıkan otomobiller dakikalar içerisinde tükendi!
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Ekran karşısında dakikalarca uğraşıp eli boş dönenler ise isyanını sosyal medyada paylaştı. İşte o yorumlar 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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36degrees

Bu gereksiz son model merakı bizim embesil millet dışında kimsede yok aq, mesela ne geçti elinize onu aldığınızda tam olarak?

Buda neki

iPhone'ları telefonculara, Tesla'yı galericilere kaptırıyoruz. Zaten vergiler çılgın miktarda , üzerine satıcı kazığı yememek için hemencik tükeniyor. Ne kad... Devamını Gör

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