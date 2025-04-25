Yüzde 10 ÖTV’li Tesla Yeni Model Y Türkiye’de Satışa Sunulmasının Ardından Dakikalar İçinde Tükendi

Dünyanın zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ürettiği Yeni Model Y, Türkiye’de satışa sunuldu. Tesla Yeni Model Y’nin en ucuz versiyonu yüzde 10 ÖTV ile Türkiye’de 17.00’da satışa çıktı. Sınırlı sayıda satışa sunulan Tesla Yeni Model Y, dakikalar içerisinde tükendi. Sosyal medyada aracı almak için dakikalarca mücadele edenler ise eli boş döndü. Peki, Tesla Yeni Model Y fiyatı ne kadar?

İşte satışa çıkan Tesla Yeni Model Y'nin en ucuz versiyonun fiyatı, özellikleri ve anında tükenmesine isyan eden kullanıcılar...