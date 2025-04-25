Yüzde 10 ÖTV’li Tesla Yeni Model Y Türkiye’de Satışa Sunulmasının Ardından Dakikalar İçinde Tükendi
Dünyanın zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ürettiği Yeni Model Y, Türkiye’de satışa sunuldu. Tesla Yeni Model Y’nin en ucuz versiyonu yüzde 10 ÖTV ile Türkiye’de 17.00’da satışa çıktı. Sınırlı sayıda satışa sunulan Tesla Yeni Model Y, dakikalar içerisinde tükendi. Sosyal medyada aracı almak için dakikalarca mücadele edenler ise eli boş döndü. Peki, Tesla Yeni Model Y fiyatı ne kadar?
İşte satışa çıkan Tesla Yeni Model Y'nin en ucuz versiyonun fiyatı, özellikleri ve anında tükenmesine isyan eden kullanıcılar...
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Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu Türkiye'de yüzde 10 ÖTV ile satışa çıktı.
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Satışa sunulan Yeni Model Y şöyle oldu 👇
Bir diğer modeli de böyleydi 👇
1 milyon 866 bin TL'den satışa çıkan otomobiller dakikalar içerisinde tükendi!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bu gereksiz son model merakı bizim embesil millet dışında kimsede yok aq, mesela ne geçti elinize onu aldığınızda tam olarak?
iPhone'ları telefonculara, Tesla'yı galericilere kaptırıyoruz. Zaten vergiler çılgın miktarda , üzerine satıcı kazığı yememek için hemencik tükeniyor. Ne kad... Devamını Gör
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