onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kollarda Çürüme, Dokuda Ölüm: Bu Balığı Görenler Dikkat! Değdiği An Hastanelik Ediyor

Kollarda Çürüme, Dokuda Ölüm: Bu Balığı Görenler Dikkat! Değdiği An Hastanelik Ediyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.05.2025 - 09:52

Akdeniz’deki türlerden biri olan trakonya balığı tehlike saçıyor. Uzmanlar bu balığın oldukça zehirli olduğunu belirterek vatandaşları uyarıyor. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, insan vücuduna değdiği an hastanelik eden trakonyanın değdiği yeri çürütebileceğinin altını çizdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trakonya balığı Akdeniz’in tehlikeli türlerinden biri.

Trakonya balığı Akdeniz’in tehlikeli türlerinden biri.

Akdeniz’de su sıcaklığının artmasıyla beraber zehirli türlerde de artış görülüyor. Balon ve aslan balıklarının popülasyonu artarken buna bir de trakonya balığı eklendi. Sıcak su seviyesinin yükselmesiye son dönemde kıyıda avlanmaya başlayan trakonya balığı Akdeniz’in tehlikeli türleri arasında yer alıyor. Trakonya balığı balık avlamak için kendisini suya gömmesiyle biliniyor. Bu durum da tehlikeye davet çıkarıyor.

Trakonya balığının 4 farklı cinsi bulunuyor. En tehlikesi ‘varsam’ olarak adlandırılıyor. Bu balığın sırtında zehirli dikenler yer alıyor. Avını ise sırt yüzgeçlerini yelpaze gibi açarak bekliyor. Yüzmek için denize girenler ise fark etmen balıkla temas edince sırt dikenlerinin saldırısına uğruyor.

Kollarda çürüme, dokuda ölüm: Değdiği an hastanelik ediyor!

Kollarda çürüme, dokuda ölüm: Değdiği an hastanelik ediyor!

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatandaşları trakonya balığına karşı uyardı. Balığın temas ettiği yerde çürüme ve dokuda ölüm görülebiliyor. Prof. Dr. Gökoğlu, şu uyarıda bulundu:

“Sularımızda 4 tür trakonya var. Bizim bölgemizde 'varsam' olarak geçen küçük tür bulunuyor. Bu balıklar kendilerini kuma gömerek gizliyor. Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Özellikle bu küçük tür, içlerindeki en tehlikelisidir. Zaman zaman balıkçıların ağlarında çıkıyor ve ellerine batıyor. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor.”

Bu balıkla temas edildiğine ne yapılmalı?

Bu balıkla temas edildiğine ne yapılmalı?

Prof. Dr. Gökoğlu, ilk durumda sıcak su uygulamasının yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Bölgenin 40-45 dakika boyunca 50 derecelik suda tutulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, 'Uzun süre tutulup, zehir protein olduğu için denatüre olması gerekiyor. Tür çok küçük olduğu için gözükmüyor. Balıkçıların çok dikkatli olması gerekiyor. Bu tür, kıyılara kadar da gelebiliyor ve kendisini kuma gömüyor. Plajlarda, özellikle kumluk bölgelerde, plaj ayakkabılarıyla girerek kendinizi kısmen koruyabilirsiniz' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın