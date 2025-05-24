Kollarda Çürüme, Dokuda Ölüm: Bu Balığı Görenler Dikkat! Değdiği An Hastanelik Ediyor
Akdeniz’deki türlerden biri olan trakonya balığı tehlike saçıyor. Uzmanlar bu balığın oldukça zehirli olduğunu belirterek vatandaşları uyarıyor. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, insan vücuduna değdiği an hastanelik eden trakonyanın değdiği yeri çürütebileceğinin altını çizdi.
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Trakonya balığı Akdeniz’in tehlikeli türlerinden biri.
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Kollarda çürüme, dokuda ölüm: Değdiği an hastanelik ediyor!
Bu balıkla temas edildiğine ne yapılmalı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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