Kollarda Çürüme, Dokuda Ölüm: Bu Balığı Görenler Dikkat! Değdiği An Hastanelik Ediyor

Akdeniz’de su sıcaklığının artmasıyla beraber zehirli türlerde de artış görülüyor. Balon ve aslan balıklarının popülasyonu artarken buna bir de trakonya balığı eklendi. Sıcak su seviyesinin yükselmesiye son dönemde kıyıda avlanmaya başlayan trakonya balığı Akdeniz’in tehlikeli türleri arasında yer alıyor. Trakonya balığı balık avlamak için kendisini suya gömmesiyle biliniyor. Bu durum da tehlikeye davet çıkarıyor.

Trakonya balığının 4 farklı cinsi bulunuyor. En tehlikesi ‘varsam’ olarak adlandırılıyor. Bu balığın sırtında zehirli dikenler yer alıyor. Avını ise sırt yüzgeçlerini yelpaze gibi açarak bekliyor. Yüzmek için denize girenler ise fark etmen balıkla temas edince sırt dikenlerinin saldırısına uğruyor.