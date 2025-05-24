Doğurganlık Hızı Alarm Veriyor! Avrupa Haritasında Türkiye’nin Rengi Kırmızı Olarak Verildi
Türkiye'de doğurganlık hızı tarihin en kötü seviyesinde. Durum sadece Türkiye'den ibaret değil. Avrupa ülkeleri de doğurganlık hızında alarm veriyor. Doğurganlık hızının gösterildiği harita sosyal medyada gündem oldu. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerinin rengi kırmızıya döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin doğurganlık oranı tarihin en dip seviyesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa’da doğurganlık hızı alarm veriyor. Türkiye’nin rengi kırmızı olarak verildi.
Geo Universe’ün Türkiye haritasında ise 2016’dan bu yana doğurganlık hızında yaşanan düşüş gösterildi.
Avrupa'nın doğurganlık hızını gösteren harita X'te gündem oldu:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın