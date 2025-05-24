Doğurganlık Hızı Alarm Veriyor! Avrupa Haritasında Türkiye’nin Rengi Kırmızı Olarak Verildi

Doğurganlık oranı 2024 yılında 1.48 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre canlı doğan bebek sayısı 2024’te 937 bin 559 oldu. Doğurganlık hızının 8 yıldır nüfus yenileme oranının altında kalması dikkat çekti.

TÜİK’in geçen senenin doğum istatistikleri raporuna göre 2001'de toplam doğurganlık hızı 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti.

23 Mayıs’ta Uluslararası Aile Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu, bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir' ifadelerini kullanmıştı.