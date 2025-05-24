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Doğurganlık Hızı Alarm Veriyor! Avrupa Haritasında Türkiye’nin Rengi Kırmızı Olarak Verildi

Doğurganlık Hızı Alarm Veriyor! Avrupa Haritasında Türkiye’nin Rengi Kırmızı Olarak Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.05.2025 - 15:06

Türkiye'de doğurganlık hızı tarihin en kötü seviyesinde. Durum sadece Türkiye'den ibaret değil. Avrupa ülkeleri de doğurganlık hızında alarm veriyor. Doğurganlık hızının gösterildiği harita sosyal medyada gündem oldu. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerinin rengi kırmızıya döndü.

Kaynak

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Türkiye’nin doğurganlık oranı tarihin en dip seviyesinde.

Türkiye’nin doğurganlık oranı tarihin en dip seviyesinde.

Doğurganlık oranı 2024 yılında 1.48 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre canlı doğan bebek sayısı 2024’te 937 bin 559 oldu. Doğurganlık hızının 8 yıldır nüfus yenileme oranının altında kalması dikkat çekti.

TÜİK’in geçen senenin doğum istatistikleri raporuna göre 2001'de toplam doğurganlık hızı 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti.

23 Mayıs’ta Uluslararası Aile Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu, bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir' ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa’da doğurganlık hızı alarm veriyor. Türkiye’nin rengi kırmızı olarak verildi.

Avrupa’da doğurganlık hızı alarm veriyor. Türkiye’nin rengi kırmızı olarak verildi.

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa’nın genelinde de doğurganlık oranı alarm veren nitelikte. Gel Universe’ün 2024 yılı Avrupa ülkelerindeki doğurganlık oranını gösterdiği harita tehlikeli boyutu gözler önüne seriyor. 

Avrupa’nın büyük çoğunluğu kırmızı renkle gösteriliyor. Yani doğurganlık oranları yenileme eşiğinin (2.1) oldukça altında.

Haritada renk kodlarının anlamı:

  • Yeşil (Üzerinde 2.1): Nüfus yenileme eşiğinin üzerinde doğurganlık.

  • Açık Yeşil (Yakın 1.9+): Yenileme eşiğine yakın.

  • Sarı (Yetersiz >1.5): Orta düzeyde doğurganlık.

  • Turuncu (Düşük ≤1.5): Düşük doğurganlık.

  • Kırmızı (Çok düşük <1.0): Aşırı düşük doğurganlık.

Haritada en düşük doğurganlığa sahip ülkeler:

Haritada kırmızı renkle gösterilen Türkiye'nin doğurganlık oranı 1.45 olarak açıklandı.

Geo Universe’ün Türkiye haritasında ise 2016’dan bu yana doğurganlık hızında yaşanan düşüş gösterildi.

Geo Universe’ün Türkiye haritasında ise 2016’dan bu yana doğurganlık hızında yaşanan düşüş gösterildi.

2016’da Türkiye’nin doğurganlık hızının 2.11 oranında olduğu belirtilen paylaşımda 2024’e geldiğimizde özellikle düşüş doğurganlık hızının ülke geneline yayıldığı görülüyor.

Avrupa'nın doğurganlık hızını gösteren harita X'te gündem oldu:

Avrupa'nın doğurganlık hızını gösteren harita X'te gündem oldu:
twitter.com

'Çoktan bitti.'

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👇
twitter.com

1950-2024 Arası Küresel Doğum Oranı Düşüşü

Aşağıda yer alan ülkeler, 1950’den 2024’e kadar doğum oranlarında yaşanan yüzde düşüşe göre sıralanmıştır:

🇰🇷 Güney Kore: %88

🇨🇳 Çin: %83

🇹🇭 Tayland: %81

🇯🇵 Japonya: %80

🇮🇷 İran: %75

🇧🇷 Brezilya: %74

🇨🇴 Kolombiya: %72

🇲🇽 Meksika: %72

🇵🇱 Polonya: %71

🇹🇷 Türkiye: %70

🇷🇺 Rusya: %69

🇸🇦 Suudi Arabistan: %69

🇲🇾 Malezya: %68

🇲🇦 Fas: %67

🇺🇦 Ukrayna: %67

🇵🇹 Portekiz: %66

🇮🇹 İtalya: %66

🇨🇦 Kanada: %65

🇮🇳 Hindistan: %65

🇵🇪 Peru: %65

🇧🇩 Bangladeş: %64

🇲🇲 Myanmar: %63

🇪🇸 İspanya: %63

🇻🇳 Vietnam: %62

🇮🇩 Endonezya: %61

🇩🇿 Cezayir: %60

🇪🇬 Mısır: %59

🇳🇵 Nepal: %59

🇵🇭 Filipinler: %58

🇻🇪 Venezuela: %57

🇿🇦 Güney Afrika: %54

🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri: %54

🇦🇺 Avustralya: %53

🇫🇮 Finlandiya: %52

🇸🇪 İsveç: %51

🇫🇷 Fransa: %51

🇳🇱 Hollanda: %50

🇮🇸 İzlanda: %50

🇦🇷 Arjantin: %49

🇳🇴 Norveç: %49

🇳🇿 Yeni Zelanda: %48

🇩🇰 Danimarka: %48

🇧🇪 Belçika: %47

🇦🇹 Avusturya: %46

🇰🇪 Kenya: %46

🇩🇪 Almanya: %45

🇨🇭 İsviçre: %45

🇱🇺 Lüksemburg: %44

🇾🇪 Yemen: %44

🇮🇪 İrlanda: %43

🇬🇭 Gana: %43

🇺🇿 Özbekistan: %42

🇮🇶 Irak: %41

🇪🇪 Estonya: %41

🇬🇧 Birleşik Krallık: %40

🇱🇻 Letonya: %40

🇱🇹 Litvanya: %39

🇨🇿 Çekya: %38

🇵🇰 Pakistan: %38

🇸🇰 Slovakya: %37

🇭🇺 Macaristan: %36

🇸🇮 Slovenya: %35

🇭🇷 Hırvatistan: %34

🇧🇦 Bosna-Hersek: %33

🇷🇸 Sırbistan: %32

🇲🇪 Karadağ: %31

🇲🇰 Kuzey Makedonya: %30

🇦🇱 Arnavutluk: %29

🇧🇬 Bulgaristan: %28

🇷🇴 Romanya: %27

🇲🇩 Moldova: %26

🇬🇷 Yunanistan: %25

🇨🇾 Kıbrıs: %24

🇮🇱 İsrail: %23

🇯🇴 Ürdün: %22

🇳🇬 Nijerya: %21

🇱🇧 Lübnan: %21

🇸🇾 Suriye: %20

🇯🇲 Jamaika: %19

🇨🇩 Kongo Demokratik Cumhuriyeti: %10

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'Bu harita kritik bir konuyu vurguluyor: Avrupa'nın 2024'teki doğurganlık oranları endişe verici derecede düşük, çoğu ülke 2,1'lik yenileme oranının altında. Fransa 1,63 ile önde, Ukrayna ise 1,0 ile geride.

Bu eğilim, önümüzdeki yıllarda yaşlanan bir nüfusa, potansiyel işgücü sıkıntısına ve ekonomik sıkıntılara işaret ediyor.

Bu demografik zorlukların ele alınması için acil politika eylemlerine ihtiyaç var.

Bu ülkeler gerçekten üreme geleceğine ve insan yaşamının devamına mı yatırım yapıyorlar?'

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'Fransa, Avrupa'nın en aile dostu sistemini işletiyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüksek kalmaya devam ediyor.

Çünkü anne oldukları için kadınları cezalandırmazsanız, onlar anne olurlar.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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