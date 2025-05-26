Cem Küçük AKP’lileri Hedef Aldı: Küçük’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tasfiye Mesajı

Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde İBB ve İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalara bazı AKP’li isimlerin ses çıkarmadığını vurgulayarak çoğunluğun kafasını kuma gömdüğünü dile getirdi. Sesini çıkarmayanların kim olduğun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bildiğini ifade eden Küçük, “AK Parti içindeki sessizliği anlamak mümkün değil! Kimse ağzını açmıyor. Bu kadar net delil var, buna rağmen çoğunluk kafasını kuma gömüyor! Bunların kim olduğunu da bence Sayın Erdoğan biliyor” diye yazdı.

Kaynak