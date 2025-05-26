Cem Küçük AKP’lileri Hedef Aldı: Küçük’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tasfiye Mesajı
Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan operasyonlara dair yorum yapmayan AKPlileri hedef alan Küçük, yazısına “AK Parti döneminde bir yerlere gelip, Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar!” başlığını attı.
Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tasfiye mesajı vererek “Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder” dedi.
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Cem Küçük’ün bugünkü (28 Mayıs Pazartesi) yazısının konusu AKP ile zenginleşen ancak muhalefete ‘yanaşanlar.’
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“AKP’de kimse ağzını açmıyor. Bunların kim olduğunu sayın Erdoğan biliyor.”
Cem Küçük’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tasfiye mesajı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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