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Cem Küçük AKP’lileri Hedef Aldı: Küçük’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tasfiye Mesajı

Cem Küçük AKP’lileri Hedef Aldı: Küçük’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tasfiye Mesajı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 10:51

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan operasyonlara dair yorum yapmayan AKPlileri hedef alan Küçük, yazısına “AK Parti döneminde bir yerlere gelip, Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar!” başlığını attı. 

Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tasfiye mesajı vererek “Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder” dedi.

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Cem Küçük’ün bugünkü (28 Mayıs Pazartesi) yazısının konusu AKP ile zenginleşen ancak muhalefete ‘yanaşanlar.’

Cem Küçük’ün bugünkü (28 Mayıs Pazartesi) yazısının konusu AKP ile zenginleşen ancak muhalefete ‘yanaşanlar.’

Küçük, yazısında pek çok iddiada bulundu. Muhalif gazetecilerin AKP’li sanılan müteahhitlerle görüştüğünü iddia eden Küçük, AKPli bazı gazetecilerin ise İmamoğlu ekibiyle görüştüğünü yazdı. Üstelik Küçük’e göre bazı bürokratlar Erdoğan sonrasına hazırlık yapıyor.

“AKP’de kimse ağzını açmıyor. Bunların kim olduğunu sayın Erdoğan biliyor.”

“AKP’de kimse ağzını açmıyor. Bunların kim olduğunu sayın Erdoğan biliyor.”

Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde İBB ve İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalara bazı AKP’li isimlerin ses çıkarmadığını vurgulayarak çoğunluğun kafasını kuma gömdüğünü dile getirdi. Sesini çıkarmayanların kim olduğun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bildiğini ifade eden Küçük, “AK Parti içindeki sessizliği anlamak mümkün değil! Kimse ağzını açmıyor. Bu kadar net delil var, buna rağmen çoğunluk kafasını kuma gömüyor! Bunların kim olduğunu da bence Sayın Erdoğan biliyor” diye yazdı.

Kaynak

Cem Küçük’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tasfiye mesajı.

Cem Küçük’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tasfiye mesajı.

Cem Küçük, yazısının sonunda Erdoğan’a tasfiye mesajı verdi. Küçük’ün sözleri şöyle:

“Erdoğan sayesinde bir yerlere gelip Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar da tasfiye olur. Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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