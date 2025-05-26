Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine’de Değişim Kararı: Kulislere Göre Yeri Garanti Olan İsimler Belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişimi için tarih veren Kulat, 'Mayıs ayının son haftası çok önemli. Gelecek hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı yeni bakanları konuşacağız. Bakanların süresinin dolması bekleniyordu. Ayın 3'ünde süre dolacak. Ayın 3'ü bayrama denk geldiği için aldığım bilgilere göre 17'sinde yapılacak Kabine toplantısından önce 14.-15 Temmuz gibi yapacak. Hemen ardından da üst bürokrasi atamaları da yapılacak. Müsteşarlık müessesinin yeniden ihtisas edilmesi için de çalışma yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Kabinede 8 bakanlıkta devir teslim olacağını vurgulayan Kulat, 'Çarşamba günü TBMM'de Grup Başkanvekili seçimi var. Burada bakan olması muhtemel vekillerin de durumunu gösterecek. 1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18'e çıkacak. 8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor, ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak. Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor.' diye konuştu.