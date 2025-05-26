Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine’de Değişim Kararı: Kulislere Göre Yeri Garanti Olan İsimler Belli
Kabine’de değişiklik iddiaları her geçen gün kuvvetleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapacağına dair iddialara bir yenisi de TGRT Haber'de konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'tan geldi. Kulat, kabinede yapılacak değişime ilişkin son kulis bilgilerini açıkladı.
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Cumhurbaşkan Erdoğan, yerel seçimlerden sonra Kabine değişikliğinin mesajlarını vermişti.
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Bayram sonrası Kabine değişikliği olacak iddiası!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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