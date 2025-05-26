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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine’de Değişim Kararı: Kulislere Göre Yeri Garanti Olan İsimler Belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine’de Değişim Kararı: Kulislere Göre Yeri Garanti Olan İsimler Belli

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 09:04 Son Güncelleme: 26.05.2025 - 10:36

Kabine’de değişiklik iddiaları her geçen gün kuvvetleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapacağına dair iddialara bir yenisi de TGRT Haber'de konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'tan geldi. Kulat, kabinede yapılacak değişime ilişkin son kulis bilgilerini açıkladı.

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Cumhurbaşkan Erdoğan, yerel seçimlerden sonra Kabine değişikliğinin mesajlarını vermişti.

Cumhurbaşkan Erdoğan, yerel seçimlerden sonra Kabine değişikliğinin mesajlarını vermişti.

Daha önce de kabinede köklü değişimler olacağını iddia eden Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, bu iddiasını bir kez daha yeniledi. TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel Programına katılan Kulat, 8 bakanın değişeceğini ve 2 bakanlığın daha ekleneceğini söyledi. Kulat, aynı zamanda yeri garanti bakanları açıkladı.

Bayram sonrası Kabine değişikliği olacak iddiası!

Bayram sonrası Kabine değişikliği olacak iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişimi için tarih veren Kulat, 'Mayıs ayının son haftası çok önemli. Gelecek hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı yeni bakanları konuşacağız. Bakanların süresinin dolması bekleniyordu. Ayın 3'ünde süre dolacak. Ayın 3'ü bayrama denk geldiği için aldığım bilgilere göre 17'sinde yapılacak Kabine toplantısından önce 14.-15 Temmuz gibi yapacak. Hemen ardından da üst bürokrasi atamaları da yapılacak. Müsteşarlık müessesinin yeniden ihtisas edilmesi için de çalışma yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Kabinede 8 bakanlıkta devir teslim olacağını vurgulayan Kulat, 'Çarşamba günü TBMM'de Grup Başkanvekili seçimi var. Burada bakan olması muhtemel vekillerin de durumunu gösterecek. 1 ya  da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18'e çıkacak. 8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor, ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak. Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor.' diye konuştu.

Bazı Bakanların yeri garanti!

Bazı Bakanların yeri garanti!

Yeri garanti olan bakanları açıklayan Kulat, 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Çevre Bakanı Murat Kurum'un, Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinde kalacağı konuşuluyor. Diğerlerini söylemem doğru olmaz. Bunlar kulis bilgileri. Sayın Cumhurbaşkanının ters köşe yaptığı çoktur. Son dakikada isimler değişebilir' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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